2017年泰国最牛手机号卖了810万

泰国中华网11月28日报道 2017年移动手机8连号靓号的拍卖过程超预期，在不到2小时内9个靓号就拍的5796万8888泰铢。而09-8888-8888手机号也是今年最牛的手机号，成交价810万泰铢。

泰国广电通秘书长塔功说，本月27日举行的2017年移动手机靓号拍卖非常成功，从当日早上9.09分开始的拍卖会在接近11点左右时就宣布结束。其中9个黄金靓号共拍的5796万8888泰铢。

他说此次拍卖所得一部分将用于广电通委员会办公室内部资金，另一部分则会上缴国库。此次拍卖会上，标王靓号为09-8888-8888，成交价810万泰铢。

而其他靓号及成交价分别是，06-5555-5555靓号成交价为690万泰铢；09-5555-5555靓号成交价为689万8888泰铢；09-7777-7777靓号成交价为607万。另外的5个分别获得600万泰铢成交价的靓号分别是09-0000-0000、09-1111-1111、09-4444-4444、09-6666-6666以及06-1111-1111。

最后，他说，移动手机6连号和7连号的靓号拍卖会将会在明年初左右举行，届时将有拿出1000个靓号进行拍卖。