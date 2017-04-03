Chompoo穿蕾丝内衣拍广告

腰部纤细无孕味性感撩人

泰国中华网4月3日报道 孕妈Chompoo Araya怀胎三月还接内衣广告？之前小产经历还不够痛吗？某内衣品牌日前发布的一组Chompoo内衣品牌写真近日曝光，腰部纤细，身穿蕾丝内衣的女神性感撩人。经品牌方解释，吃瓜群众才明白，原来这组广告是Chom早在还没怀孕前就拍好的啦。只是品牌方为了配合产品宣传，近日才放出来，真是吓死人不偿命的。