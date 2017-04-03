泰国经济全面复苏不会提前到来

泰国中华日报4月3日报道 前泰国主管经济事务副总理比迪亚通亲王就泰国当前和未来经济走势发表看法认为，泰国经济全面复苏将不会出现在今年，最快也等到明年才，与此同时泰国投资年也将推后到2019年。他说，今年经济复苏不显著的原因不在于政府政策，而是来自全球经济仍处在下行调整阶段。

泰国主管经济事务前副总理比迪亚通亲王就泰国当前和未来经济走势发表个人看法认为，泰国今年经济复苏不显著的主要原因不在于政府政策，而是来自全球经济仍处在下行调整阶段。但不管怎样，他相信泰国经济最快明年将迎来显著的复苏增长，而此后2019年则才是泰国真正意义上的大投资年。

他说，政府通过BOI已经批准了近1200多个的促投项目。在这之后将会看到投资项目的逐步落实，新获得促投的项目也将更加偏向于技术含量更高的高新产业，相信这将为泰国高科技产业发展带来新的变化。

至于东部经济走廊项目（EEC），他表示支持，认为该项目将会为该地区人民的经济和社会生活带来巨大的改变。但决策者在该区域内的促投项目以及土地使用上应该进行明晰，比如乌达保机场（也译，乌达抛机场）除了扶持飞机维修护理促投项目外，还应该扶持配件生产制造项目。

他说，泰国在多个领域都有成为全球制造业中心的可能，比如医疗设备产业以及航空配件产业，更重要的是投资者对投资泰国持续的关注度。因此，可以确定2019年将是泰国真正意义上的大投资年。

泰国KGI证劵公司分析后预计，泰国经济今年料增3.8%，明年增4.0%以及后增4.5-5.5%。与此同时，泰国信用评级也将从目前的3B+提高至A-或者A。总之，泰国经济就目前的情况看整体运行良好，未发现令人担忧的情况，但全面复苏并不会提前到来。