圣彼得堡地铁爆炸致11人死亡45伤 俄定性恐袭

中新网4月4日电 综合外媒消息，俄罗斯当局称，圣彼得堡地铁爆炸已经导致11人死亡，45人目前在医院接受治疗。此次事件已经被俄方定性为恐怖袭击。

俄罗斯卫星网援引俄国家反恐委员会消息称：“据准确消息显示，爆炸导致11人死亡，45人在医院接受治疗。卫生部专家已经采取措施向伤者及其家人提供必要的医疗和心理援助。”

俄罗斯侦查委员会已根据俄联邦刑法典205条(恐怖袭击)就圣彼得堡地铁爆炸提起刑事立案。调查也将对此事件的其他原因进行分析。

此前多家媒体曾报道说，爆炸发生在“先纳亚广场”地铁站、和该站附近的另一地铁站“技术学院站”。但俄罗斯国家反恐委员会负责人普里泽兹多姆斯基称，列车遭爆炸时，正运行在这两个地铁站之间。该委员会说，他们在另一地铁站“起义广场”找到了一个爆炸装置，并进行安全处理。

该委员会负责人普里泽兹多姆斯基说，爆炸发生在当地时间下午2点40分，是由“未经证实的爆炸装置”造成的，但事件真实原因尚在调查中。目前，俄罗斯当局已经为此开启了反恐调查，但爆炸的其它原因也没被排除。

国际文传电讯社称，地铁站的电眼可能捕捉到了袭击者的影像。该社引述一消息人士说，爆炸的装置可能是装在一个公事包内，留在出事列车的一节车厢内。据报，该土制炸弹的威力相当于200克的TNT当量，而且炸弹内可能藏有弹片。

上传到社交媒体的照片和视频显示，发生爆炸的车厢严重扭曲变形，有乘客在一节封闭的车厢内敲打车窗求救。一些伤亡者横躺在月台上，救援人员在场施救。其他人则纷纷逃离烟雾笼罩的车站。

爆炸事件导致周边地区陷入混乱，繁忙的莫斯科大街禁止车辆穿行，大批紧急救援车辆赶到出事地铁站外待命。

普京的发言人派斯科夫称，普京当天早些时候在圣彼得堡，但已离开该市。普京在会晤白俄罗斯总统卢卡申科时说：“我已经和情报部门的负责人通过话，他们将尽快查明事情原因。”

事发后，圣彼得堡关闭了该市所有的地铁站。同时，莫斯科的地铁站也加强了安保措施。

参与调查的高级调查官员佩德连科对俄罗斯媒体表示，爆炸发生后，那列地铁的司机果断决定继续行驶到下一站的做法挽救了很多人的生命，让救援工作能更快展开。