圣彼得堡地铁爆炸目击者：只在战争片中看到这些场景

中新社圣彼得堡4月4日电 记者 王修君

当地时间4月3日，不久前刚过完40岁生日的安娜目睹了一场“只在战争电影中看到过的惨剧”。

当天下午2时30分左右，一列地铁列车在圣彼得堡的“技术学院”站和“先纳亚广场”站之间发生了爆炸，造成11人死亡，45人受伤。

安娜就在这班列车上。万幸的是，当时她坐的位置距离爆炸车厢还有一节车厢的距离，因此她逃过一劫。可即使这样，安娜回忆起当时情景时，声音仍然有些颤抖。

“灾难(指爆炸)发生时没有任何预兆”，安娜在接受中新社记者电话采访时说，“只记得突然一声巨响，几乎把我震聋了”。

“当时我所在车厢的玻璃几乎全碎了。巨响后，有的人在尖叫，有的人趴在地上。车厢里一片混乱”，安娜说，爆炸巨响过后不久，呛人的烟就灌进了车厢。

这时地铁列车依然向前行驶了一小会，开到车站月台才停车。事后，地铁司机的处理方式受到了当局表扬，因为把车开到车站月台停车“有利于民众疏散，可以避免更多民众伤亡”。但对安娜来说，从爆炸开始后至地铁停稳的这段时间，感觉过了好久。

“巨响后一瞬间，我完全慌了，不知道发生了什么，也不知道该做什么”。安娜说，自己只是和多数人一样趴在地上，希望能够立刻下车。“但列车并没有停，我只能忍受着灰尘、浓烟，在一片尖叫和混乱中祈祷”。“对我来说，在列车上的每一秒都是折磨”。

列车停下后，安娜随着人流下车。那时她已经知道发生了什么。停车后，安娜看到隔壁车厢车门“几乎完全毁掉”，空气中弥漫着一股焦糊味。

在站台上，有人急忙跑向地面，头发、身上似乎有被烧过的痕迹；有人则在打电话，叫救护车；还有人在帮忙救人。安娜说，她看到有的伤者被从车厢里抬了下来，整个裤子上都是血。还有人用耳机线缠着衣服，制成了简易止血绷带，坐在一边等待救援。整个现场“只在战争电影里看到过”。

安娜说，自己先是跑出了地铁站，等到冷静下来后意识到应该回去帮助受伤的民众。但这时警察已不允许行人进入地铁站。安娜被告知说，会有专人帮助他们。

正如安娜被告知的那样，事发后圣彼得堡相关部门组织了紧急医疗救援队，把伤者转移到了医院。同时组织心理医生对伤者的家属进行安慰。

与救援同时进行的是关闭地铁线路，疏散地铁乘客。大量乘客涌上地面导致圣彼得堡交通一度大范围堵塞。

圣彼得堡公交部门派出了免费公交车缓解受影响路段的交通。当地许多出租车司机和私家车司机也自发地免费接送这些地铁乘客，使他们能够尽快抵达目的地。

中新社记者晚间从莫斯科抵达圣彼得堡后，搭乘出租车前往事发地。这辆出租车司机恰好也是当天提供免费服务的一员。他告诉记者，爆炸发生时，他就在“先纳亚广场”地铁站附近。“当时地铁站民众一涌而出，附近很快就水泄不通”。后来赶到的警察封锁了一部分路面，用于救援车队和消防车出入。此外，圣彼得堡当局还调派直升飞机来运送伤员。

这名司机告诉中新社记者，他花了近一个小时把一名地铁乘客送到目的地，没有收一分钱。他说，自己必须这样做，“不然良心上过不去”。

在地铁站人员被疏散后，相关的悼念活动也随之展开。圣彼得堡宣布未来三天是哀悼日。正在圣彼得堡与白俄罗斯总统卢卡申科进行会谈的俄罗斯总统普京也在事后前往“技术学院”地铁站献花。

在另一处“先纳亚广场”地铁站前，也有民众自发献花，还有不少民众点燃蜡烛寄托悲伤。夜间，中新社记者在现场看到，地铁站前的鲜花已成一堆，烛光也连成一片。直至晚间12时左右，悼念的民众仍然不绝。

这是自2010年以来俄罗斯首次发生地铁爆炸事件。俄罗斯反恐委员会表示，已按照“恐怖袭击罪”对这起事件进行立案侦查。

近年来，德国、法国等西欧国家恐怖袭击频发。相较而言，俄罗斯的大城市一直未遭大型恐袭。但此次圣彼得堡地铁爆炸打破了这份短暂的平静，给俄罗斯和欧洲的整体安全形势蒙上了一层阴影。