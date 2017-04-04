4月4日劳动者加班费按照日或小时工资的300%支付

新华社上海3月31日电 清明节小长假，劳动者的加班工资应该怎么算？记者从劳动部门了解到，4月4日加班，单位应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300％支付加班工资。

据国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知，4月2日至4日放假调休，共3天。4月1日（星期六）上班。

根据相关法规，用人单位在4月4日安排劳动者加班的，应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300％另行支付加班工资；4月2日到3日期间用人单位安排劳动者加班的，可以选择给劳动者安排补休而不支付加班工资。如果不给补休，则应当按照不低于劳动者本人日或小时工资的200％支付加班工资。

计算加班工资时，日工资按平均每月计薪天数21.75天折算，小时工资则在日工资的基础上再除以８小时。在确定加班工资的计算基数时，劳动合同对工资有明确约定的，按不低于劳动者所在岗位相对应的工资标准确定。劳动合同对工资没有明确约定的，按集体合同约定执行。用人单位与劳动者无任何约定的，按劳动者本人所在岗位正常出勤月工资收入的70％确定。

按照4月1日起上海执行的月最低工资标准2300元计算，劳动者在4月4日当天加班，加班工资至少有317元。如果３天都加班、不调休，加班工资至少有740元。