泰国当红明星Pchy现身广州推介泰国美食

中新网广州4月1日电 (记者 程景伟) 3月31日至4月9日，由泰国商业部国际贸易促进厅、泰王国驻广州总领事馆商务处主办的“2017泰国：世界厨房”活动在广州举行。

4月1日下午，泰国当红明星Pchy来到活动现场，示范蒸泰国香米饭、煮冬阴功汤，十分卖力地推介泰国美食。

早在2007年，Pchy随着其主演的电影《暹逻之恋》上映而名声大噪，并被中国观众所熟知。活动当天，大批中国粉丝来到现场与Pchy互动、合影。

“泰国美食丰富、品种众多，不仅有辣味，也有酸和甜。”Pchy称，泰国美食的烹饪方式也多种多样，有些美食取材于药材，对人体健康十分有益。当然，他最喜欢的还是冬阴功汤。

对于泰国水果方面，Pchy称，他喜欢山竹、也喜欢芒果，两种水果最好一起吃，这样才不会“上火”。

据泰王国驻广州总领事馆商务处商务领事吴嘉丽介绍，举行此次“2017泰国：世界厨房”活动，旨在推广泰国食品，让更多的广州市民了解泰国食品，促进中泰两国的经贸往来。

吴嘉丽表示，大多数人认为泰国菜里放辣椒是泰国餐的主导因素，其实不是这样。在所有的泰国菜里，味道都是平衡与协调。

据介绍，泰国大厨烹饪泰国菜前必须经过严谨的训练，并且一定要用真材实料。泰国人还喜欢利用泰国盛产的各式天然香料，配上切碎的新鲜蔬果拌食，既健康又美味。

在活动现场，泰国正宗的榴莲、大米、冬阴功汤料等多种产品展出，吸引了众多广州市民围观、购买。泰国舞蹈演员还进行了泰国传统艺术舞蹈表演。

泰王国驻广州总领事馆总领事瓦信·兰巴替盛出席了当天活动启动仪式。