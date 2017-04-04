2017年宋干节期间曼谷2机场日均客流量恐超30万

泰国中华日报4月4日报道 泰国机场集团公司（AOT）料，2017年宋干节期间素万那普和廊曼两座机场的日均合计客流量有望突破30万人次，其中素万那普机场在此期间的日均客流量在17万左右，该机场曾于2月份创下了日均19万人次的客流峰值。

泰国机场集团公司（AOT）素万那普机场部主任史洛透露称，预计2017年4月5日至18日宋干节期间素万那普和廊曼两座机场日均合计的客流量有望突破30万人次。其中素万那普机场在此期间的日均客流量同比新增10%至17万人次左右。

他说，该机场2月份时曾创下日均19万人次的客流高峰，起降航班总数超过1000多架次。但今年宋干节期间的航班起降数估计在900架次左右。客流量下滑主要于进入4月旅游当季有一定的关系。

AOT廊曼机场部主任乃佩则表示，今年宋干节期间该机场日均客流量估计在11.5万人次左右。4月5日至4月18日期间客流量总数将达到160万，其中35%为国际旅客，65%为国内旅客，同比新增17.60%。

他说，预计该期间的航班总起降数在10540架次，约合日均753架次，同比增13%。而机场客流出潮峰值将会在4月9日出现，客流量为11.7万人次，航班起降数为768架次，回潮峰值会在4月16日，客流量为11.7万人次，航班数为769架次。