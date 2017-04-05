泰国木薯价格暴跌 “1公斤木薯连个鸡蛋都买不到”

泰国中华日报4月5日报道 泰国薯农敦促政府尽快出台措施以解决国内木薯价格低迷的现状，并苦言现在是“1公斤木薯连个鸡蛋都买不到。”。作为泰国木薯最大的出口市场—中国于近期大幅减少了进口量 。

泰国木薯贸易圈内近期流行着一句话就是，“1公斤木薯连个鸡蛋都买不到。”这就是当前泰国国内木薯市场的现状，价格暴跌很大程度上与木薯主要出口市场中国推迟进口有关。尽管中国进口方解释称，出于对当局排污安全检查的担忧，多家工厂处于半关闭状态。因此，短时间内不会发船到泰国进货。据悉目前泰国木薯每公斤收购价格仅为1.6泰铢。

而泰国国内木薯加工厂也因此处在半关闭状态，产能基本维持在50%左右。一方面是木薯仓库已经堆满了存货，无法再接收更多的存货，因此放缓了木薯的采购工作。由于今年增产的影响，预计今年能够用于出口的木薯条总量在100万吨，而目前已经出口的木薯条在60万泰铢左右。泰国木薯在通常情况的年出口量在85万吨左右。

但不管怎样，相信木薯供需失衡的状况将会很快得以恢复。一方面是作为泰国木薯最大的竞争农产品玉米在中国国内的库存量较去年同期的5000万吨少了很多，预计仅有2000万吨左右。另一方面是中国国内乙醇（酒精）价格上扬， 去年每吨报价4000元，而今年则为每吨4500元。

与此同时，木薯化工产品每吨报价也比去年高，从去年的每吨4700元涨至今年的每吨5100元。因此，泰国木薯价格并未展现出木薯市场的真实情况，因此价格将会很快恢复常态。但政府必须在出口报价环节实施更严格的监督措施。

据悉泰国国内木薯出口价格在每吨160美元，去年报价则在每吨170-180美元之间。维持木薯价格稳定才能让薯农过上好日子，木薯出口产业每年对经济的贡献值大约在1500亿泰铢。