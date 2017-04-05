泰国工业园区管理局：5年向EEC至少投资260亿

泰国中华日报4月5日报道 泰国工业园区管理局（IEAT）官员称，该局将在未来5年向东部经济走廊（EEC）的3个项目中投资至少260亿泰铢。

泰国工业园区管理局（IEAT）局长维拉蓬指出，根据该局制定的2017至20121年投资战略计划看，将向东部经济走廊（EEC）投入至少260亿泰铢的预算，将主要推动3个项目的投资进展。

这3个项目分别是，1、总投资额100亿泰铢的马达普港3期工程项目。工程完成后，年集装箱处理能力将从目前的2500万吨提升至3500万吨。预计工程动工时间在2019年，并于2021年完工。该项目将采取PPP公私合作的方式进行。

2、总投资150亿泰铢，占地10000莱的的EEC工业园区项目。该项目将由该局全权负责，合作方式则采取公私合资的方式进行，占股比例为50-70%。作为EEC工业园区发展项目准备的总计50000莱土地储备中余下的这40000莱土地，其中15000莱已经完成开发，另外的15000莱则处于待开发中，10000莱则拥有工业园区项目开发。

3、规划用于支援EEC经济特区的数字创新工业园区，目前设想的占地面积是700莱，准备的投资预算在10亿泰铢。预计该项目将在2021年内完工。