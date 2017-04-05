2017泰国珠宝首饰展将于6月15日在曼谷举行

泰国中华日报4月5日报道 由泰国珠宝与首饰商协会（TGJTA）联合多个珠宝行业协会举办的首届“2017泰国珠宝首饰展”（THAILAND GEMS & JEWELRY FAIR 2017）将于今年6月15日至18日在曼通他尼国际会展中心登场。今天（5日），各主办单位联合举行新闻发布会，公布展会相关细节。这是继“曼谷国际珠宝展”之后泰国珠宝行业届的又一大盛会，该展会也获得了来自中国、印度、英国、意大利、马来西亚、香港等各个国家和地区珠宝行业协会和业者的积极响应，并获得观光与体育部指导及泰国国家旅游局的大力支持。

泰国珠宝与首饰商协会理事长苏提蓬表示，“2017泰国珠宝首饰展”展出面积20万平米，展位超过1000个。参展商将覆盖整个行业链的各个方面。本次展会得到泰国观光与体育部、泰国国家旅游局、前TGJTA理事长颂猜·蓬金达叻领导的泰国珠宝及贵金属联合会、东盟+6珠宝首饰商协会等单位的大力支持，充分显示出各单位同心协力，将泰国打造成东盟珠宝首饰区域中心的决心。

他表示，珠宝业属于轻工业，促进珠宝行业的发展符合政府推进产业转型的方向，也与推动泰国成为全球珠宝首饰中心（Thailand The World’s Gem & Jewelry Hub）的战略相适应。同时，此展会的举办还有助于将泰国珠宝从业者推向国际，加速泰国与全球的珠宝行业的链接。

“这是泰国首次在年中举办的珠宝行业展会，不仅仅为珠宝行业从业者开拓市场提供助力，也帮助协会加强与各国珠宝行业协会的交流，促进泰国珠宝行业未来的稳定、持久发展。”苏提蓬说。http://thaizhonghua.com/

作为此次展会的主要指导单位，泰国观光与体育部常务次长蓬帕努当天也出席了新闻发布会。他表示，珠宝行业对泰国经济的贡献非常大，目前珠宝行业的产值占到国民生产总值的5%，为社会提供100多万个就业岗位，每年出口额达到43亿铢，加上游客来泰购买珠宝超过15亿铢，每年为国家创汇达到近60亿铢。泰国旅游处于高速增长时期，游客来泰旅游的购物，很大一部分是珠宝首饰，因此这一行业与旅游关系非常密切，双方的合作无疑将促进两个行业的发展，同时也符合政府吸引高品质游客的政策。他说，未来观光与体育部将加强与珠宝与首饰商协会合作，并对此次展会给予全力支持。

泰国国家旅游局副局长诺帕敦表示，泰旅局将此次展会作为该局正在推动的“泰国：购物与美食天堂”计划的一部分，将通过该计划下的各渠道如信用卡发型机构、航空公司、上次、购物中心、酒店协会等，全方位推广这一珠宝行业盛事。

据悉，此次展会将以曼谷珠宝首饰行业最富盛名的4条路如耀华力路、是隆路、石龙军路以及沙吞路等为主题，展出不同类型的珠宝饰品，另外还有创新馆，将邀请来自官方专业人士以及意大利的著名设计师Mr.Alessio Boschi举办专题讲座，让业者了解2018年的时尚设计趋势。