《芈月传》泰文版亮相曼谷书展 中国历史小说泰国走热

新华社曼谷4月5日电（陈家宝）中国畅销小说《芈月传》泰文版5日亮相曼谷国际书展。该书泰文出版社——暹罗国际多媒体有限公司说，中国历史小说在泰国大受欢迎，未来将引入更多相同类型的文学作品。

在当天举行的“中国历史上的传奇女性——《芈月传》新书发布暨作者交流会”上，小说作者蒋胜男与泰国读者互动，并向他们赠送了亲笔签名的泰文版《芈月传》。

暹罗国际多媒体有限公司代表思迪德说，在诸多被译成泰文的中国小说中，拥有厚重历史背景的作品因凸显独特中国文化底蕴而常居销量之冠。小说《芈月传》在中国国内的热度引起了他们的注意，由小说改编的电视剧火爆更增强了他们将该书引入泰国的信心。他相信，《芈月传》将会在泰国掀起“芈月热”。

蒋胜男在活动现场说，先秦时代是中国文化蓬勃旺盛的年代，她希望以女性的视角讲述那个年代的故事，并将当年影响中国历史的名人串联在故事中，让海内外读者更容易解读那个时代。

（翻译者 亲笔签名）

《芈月传》讲述了中国历史上首个被称为“太后”的女人——战国时期秦国女政治家秦宣太后的传奇人生。该书中文原著共6册；泰文译本共11册，从2016年10月推出，至今泰文译本已陆续出了7册。

在活动现场的泰国粉丝既有痴迷中国小说的年轻女孩，也有略通中文的白首老翁，他们纷纷向作者索求签名，并追问出版方何时出完全套译本。粉丝们表示，这部小说鲜少被涉及的时代背景以及引人入胜的情节，令他们爱不释手。

近年来，中国网络文学被大批量引入泰国，书店中随处可见被译成泰文的中国畅销书。已经从事中国小说翻译出版20多年的暹罗国际多媒体有限公司表示，他们每年都会引入10部到12部中国小说，其销量皆高达发行量的70％。

据介绍，除泰国外，目前《芈月传》的版权还输出到了越南和印度尼西亚等国。