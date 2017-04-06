恐高勿入 工人数百米高空架设“川藏第一桥”

4月6日消息，四川甘孜。泸定大渡河平静如镜，两台巨大的牵引卷扬机分别矗立在两岸，牵引着钢丝桥索飞跨1100米，牵起两岸的索塔。被誉为“川藏第一桥”的雅康高速泸定大渡河兴康特大桥4月5日开始架设首根主缆，预计2018年8月底建成贯通。该桥为双向四车道，设计时速80公里。

沿国道318线，从泸定往康定走，大约20分钟后，就能看到雅康高速泸定大渡河兴康特大桥的建设现场。作为超大跨径悬索桥，河中没有桥墩，而是在两岸修建两座索塔和两个锚碇，作为支撑和受力，桥面以悬索拉升。2016年12月20日，雅康高速施工人员利用无人机牵引猫道（施工便道）的第一根绳索跨越大渡河。据介绍，猫道最高点距大渡河水面364米，最低点269米。沿着猫道从大桥一端走向另一端（1631米）大概需要1个半小时。

大桥位于大渡河峡谷之中，瞬间风速能达到32.6米/秒，相当于12级台风。只要风速超过6级，工人便停止施工。在猫道上，工人们正利用拽拉器把索股吊起来。什么是索股？原来，全桥有两根主缆，单根主缆有187股，这每一股就叫索股。而每根索股又由91根高强度镀锌钢丝组成。据介绍，全桥主缆共有钢丝34034根，总长度超6万公里，连起来可绕地球一圈半。

雅康高速全长135公里，力争2018年底实现全线贯通。届时，从成都到康定将全高速直达，大约只需4小时，比现在缩短2小时以上。

文字来源：成都商报 图片来源：视觉中国