机构预测今年宋干节曼谷市民消费230亿泰铢

泰国华日报综合报道 开泰研究中心预料，2017年宋干节曼谷市民的消费支出额将为230亿泰铢，维持去年宋干节同等的水平，源于曼谷市民仍对生活费有所担忧，以及政府于2016年底实施的刺激经济措施已促使部分曼谷市民完成了消费，因此仍将继续谨慎消费，其对相关企业的支持力度或不如去年水平。开泰研究中心的问卷调查显示，大部分即64%的曼谷市民缩减了在宋干节期间所进行活动与消费的规模，如从大型节庆聚餐活动缩小为与亲朋好友举行小型聚餐，包括减少购买节日礼物或者非必需品等。

此外，由于交通不便、高温天气和没有获得如去年般的政府刺激经济措施的支持等，或导致2017年宋干节期间曼谷市民的消费气氛不太活跃，与今年仍然禁止举办纵情欢庆的宋干节活动，仅注重保持泰国传统文化习俗如向长辈洒水祈福活动等的情况相符。

2017年宋干节，曼谷市民的消费支出总额可分为聚餐费（食品饮料）88亿泰铢、住宿/交通费58亿泰铢、购物支出44亿泰铢、拜佛行善费20亿泰铢和其他活动费20亿泰铢，如游览参观各地旅游景点、看电影、听音乐会和参加泼水活动等，总计为230亿泰铢，与去年相近。

今年宋干节，44%的曼谷市民计划在曼谷市内活动，高于去年的水平，其次分别为返回外府家乡（34%）和旅游（22%）。曼谷市民准备进行主要活动是聚餐活动，在家休息（如看电影、看电视、玩社交媒体、跟踪网络动态等）和斋僧行善等。对于最受欢迎的聚餐活动，调查结果显示，大部分曼谷市民仍最喜欢在购物中心里的餐厅聚餐，其次分别为购物中心外的餐厅和外卖送餐服务。值得关注的是在餐厅聚餐（包括在购物中心里和外面的餐厅）的比重有所缩减，但外卖送餐服务则呈现增加。

宋干节期间，能够满足曼谷市民生活方式的企业应可把握住市场商机或增加销售量，包括网店零售，网上娱乐和外卖送餐服务等。同时，受益于宋干节活动的传统企业如餐厅、零售业、加油/加气站和旅游业等应该调整市场营销方式，和做好准备以应对当今时代消费者的消费行为变化，如举办折扣、以旧换新和赠送礼品等市场活动，选择最能够打入目标消费者的通讯渠道，通过有吸引力的广告宣传来创造品牌知名度等，以能够刺激曼谷市民在今年和以后宋干节期间的消费支出。