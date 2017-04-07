首页 泰国娱乐 泰国商业部欲请“榴莲哥”Tom代言榴莲 泰国娱乐泰星 泰国商业部欲请“榴莲哥”Tom代言榴莲 发布者 anni - 2017年4月7日 336 0 分享到脸书 分享到推特 相关文章该作者的更多文章 娱乐动态 《芈月传》泰文版亮相曼谷书展 中国历史小说泰国走热 泰国娱乐 泰国当红明星Pchy现身广州推介泰国美食 泰国娱乐 Chompoo穿蕾丝内衣拍广告 腰部纤细无孕味性感撩人 泰国娱乐 PANCAKE母亲担任制片人惹事端 泰国娱乐 Aff和Taew盛装出席朱拉100周年纪念活动 泰国娱乐 第十届曼谷国际时装周落幕 30多个设计品牌轮番登场 引爆时尚热潮 泰国娱乐 21岁泰国鲜肉演员不雅照遭外泄 已与经纪人报警 娱乐动态 真•泰囧+真•套路！刘能赴泰被警察英语盘问一脸懵逼 泰国娱乐 泰国公主时装品牌新品发布 美翻了！ 泰国娱乐 泰国凤姐TUKKY竟然养了这个当宠物 最近，泰国版蒙面歌王总冠军“榴莲哥”Tom爆红，而且已经红到可以影响商业发展的程度啦！4月5日，泰国商业部副部长派代表到Tom所在娱乐公司，想请Tom作为泰国榴莲的代言人，推动尖竹汶府的榴莲销量，目前正等待回应，相信无大问题。Tom曾说：“我要自封榴莲之王”，如果Tom真的成为代言的话，榴莲销量一定跟节目一样红！（文/泰国网） 相关报道 ***所有《泰国中华网》、《中华日报》新媒体原创稿件，需完整署名，否则追究到底。(联系转载，商务合作请加微信号：thaizhonghua )*** 发表评论 取消回复登陆以发表评论 - Advertisement -最新动态 泰国3月失业报告出炉：大学生就业状况堪忧，累计失业人数16.9万 Xy zhou - 2017年4月7日 0 坞达玛认为：外国投资者对泰国投资有信心，不会受小事件影响 2017年4月7日 泰国央行否认推动泰铢走低以支援出口 2017年4月7日 2017年考山路泼水活动照旧 料3天流动性达3亿 2017年4月7日 泰官员警告：商家做好应对美“三氯生”禁令的准备 2017年4月7日 推荐阅读 朝鲜官媒等主要网站一度瘫痪 或遭到网络攻击 tzh - 2016年2月1日 0 Klao发长文呛Ma欺负Mai yvonne - 2016年5月22日 0 央行专家建议养老保险费率减半：不足部分国资补 tzh - 2016年3月1日 0 加载更多