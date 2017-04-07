最近，泰国版蒙面歌王总冠军“榴莲哥”Tom爆红，而且已经红到可以影响商业发展的程度啦！4月5日，泰国商业部副部长派代表到Tom所在娱乐公司，想请Tom作为泰国榴莲的代言人，推动尖竹汶府的榴莲销量，目前正等待回应，相信无大问题。Tom曾说：“我要自封榴莲之王”，如果Tom真的成为代言的话，榴莲销量一定跟节目一样红！（文/泰国网）

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