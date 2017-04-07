武汉一高校学生定制手工皂免费赠送师生

中新网武汉4月7日电(李梦璇 李博)4月7日是世界卫生日，武汉华夏理工学院化学工程与工艺专业的学生，定制了近百块手工皂免费赠送给师生，以此倡导勤洗手，保持个人卫生。

当天中午12时许，笔者在该校生物与制药工程学院实验室看到，环保手工皂色彩缤纷，造型以卡通动物、人物为主，包括海绵宝宝、米奇鼠等，每块均颇为精致。一旁的操作台上，摆放着不同种类的植物油、量杯和模具。

该校化学工程与工艺专业大二学生王宇介绍，制作手工皂第一步是用氢氧化钠和纯净水配制碱水，然后再把椰子油、棕榈油等植物油与干花混合加热，最后把碱水和加热到50摄氏度左右的精油混合搅拌，形成如沙拉状的粘稠液体倒入磨具。

王宇称，手工皂中没有添加有害工业剂，也没有进行高温加热反应，植物油中的活性因子得以充分留存，健康又环保，“春季是疫情和疾病高发期，专业的同学便商量着制作一批手工皂，并印制一些‘洗手小贴士’，在世界卫生日这一天免费赠送给师生，倡导大家勤洗手。”

手工皂送出后，不少师生找到王宇团队，希望能根据个人喜好，定制一些独特形状和香味的手工皂。王宇表示，自己已组建了一个14人的学生团队，开始着手建立网店、微信公众号等网络渠道，开展手工皂定制业务。