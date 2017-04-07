内蒙古县域电商势头劲：河套平原绿色农产品“走俏”全国

中新网巴彦淖尔4月7日电 作者 张瑾娴 在北方大地黄河“几”字湾最北端、河套平原腹地，拥有20万农业人口的巴彦淖尔市五原县土地丰饶，物产丰美。这里是河套农耕文化的发祥地，有着优质的河套雪花粉、巴美肉羊、葵花、瓜菜番茄等农畜产品。

一直以来，当地的农产品资源大部分都在当地及周边县市行销，尽管获得了极高口碑，但市场范围有待拓展。为解决这一问题，2015年，随着“互联网+”在国内发展推进，五原县提出“互联网+县域经济”的发展理念，凭借河套地区特色农产品资源优势，全面推进电子商务发展。

当年，五原县投资8000万元，启动建设了内蒙古自治区首个县级电子商务产业园和创客园，为传统产业、特色农产品与电子商务有效嫁接搭建了广阔平台。

“两年来，园区已经入驻电商企业及电商创业团队226户，截至目前，当月在线交易规模已突破1000万元，2016年园区网络销售业务年度在线交易额1.3亿元。”五原县电子商务服务中心主任杨正茂介绍，五原县域经济在电商的驱动下发展势头强劲。

借助电商平台，五原县“工业品下乡、农产品进城”这一发展目标逐渐实现。随着全县117个行政村电子商务服务站点全部建成，“乡村货的”快递物流二元配送体系搭建完成，当地城乡产品实现了有效的双向流通。

杨正茂介绍，目前五原县推行电商企业+种植户、+农民专业合作组织、+传统企业三种模式，利用国内各大电商平台，逐步扩大了河套优质农产品线上推广渠道与手段，以“母鸡带小鸡”的方式，实现土鸡蛋、红腌菜、早熟梨、石磨面等“子品牌”产品溢价，解决了农业品牌“多小散弱”的问题。

记者了解到，通过电商渠道和“母子品牌”运作，五原县农民原来在本地1颗只能卖到1元的土鸡蛋，在网上卖到了3元，1袋150克红腌菜由6元卖到13元，在销量大增的同时收获全国消费者的广泛好评。

杨正茂表示，为了保障电商产品的品质，全县也建立起农产品溯源追溯体系及农产品标准化体系，确保全国消费者买到的农产品天然、绿色、健康。

“存在的问题之一是快递物流费用高，正在探索各种解决办法。”杨正茂指出，由于五原县距许多网购发达的城市较远，快递物流发件量较少，加之快递公司分级加盟、层层加价，导致当地发货成本高，制约着电商发展。