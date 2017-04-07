泰国3月失业报告出炉：大学生就业状况堪忧，累计失业人数16.9万

泰国中华日报4月7日报道 泰国官方4月7日发布截止3月底的全国失业报告数据显示，3月份的全国失业率为1.3%，失业人口总数49.6万人。其中二次失业人数27.4万人（注：二次失业即失业前曾有过工作经验的失业者），同比新增99000人；而毕业即失业的大学生失业人数为16.9万人，同比新增56000人。

泰国国家统计局报告指出，27.4万的二次失业者中按所在行业划分，来自服务和商贸行业的失业者为12.5万人，制造业10.5万人以及另外4.4万人来自农业。按学历划分，具有高中文化程度的77000人，小学文化程度的70000人，初中文化程度的55000人。

报告指出，另外22.2万的首度失业者中（注：首度失业者即失业前没有任何工作经验失业者）按学历划分，具有高等学历的失业者有12.7万人，其中8.1万毕业于教育专业、3.2万毕业于技术专业以及1.4万毕业于教育管理专业；具有高中文化程度的失业者有5万人，初中文化程度的失业者有3.3万人，小学文化程度的失业者有1.1万人。另外还有没有文化教育的失业者500人。

报告还指出，3月份失业的49.6万人中具有高等教育文化程度的失业者人数达到了16.9万人，占比2.1%，较去年同期比新增5.6万。高中文化程度人数为12.7万人，同比新增2.4万人。初中文化程度人数8.8万人。小学文化程度8.1万人，同比增3.4万人。低于小学文化失业人数则有3万人。

报告还指出，如果按年龄划分，年龄在15-24周岁的失业人数占比6.4%。通常情况下这部分失业人数会比年龄在25周岁以上的相对成熟一点的失业者占比更高，后者占比0.7%。性别方面看，男性失业人数比女性失业人数更高，占比分别是1.4%和1.2%。