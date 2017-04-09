TMB：哪些行业最易受美报复性贸易政策影响

泰国中华日报4月9日报道 TMB研究中心指出，如果美国对泰采取报复性贸易政策，将直接冲击电脑及配件、淡水产品、橡胶及轮胎、珠宝、水果罐头、照相设备、摩托车及配件以及天然橡胶等主要出口产品的表现。

泰国军人银行TMB经济研究中心释出的特朗普贸易政策风险评估报告指出，如果美方研究机构的报告证明泰对美贸易存在较大顺差的事实，那么首当其冲影响最直接的出口商品将是以下商品，电脑及配件、淡水产品、橡胶及轮胎、珠宝、水果罐头、照相设备、摩托车及配件以及天然橡胶等。

TMB报告指出，上述这些输美的主要出口商品占到了泰出口总量的6.8%，约合147亿美元。去年泰美贸易顺差额约为190亿美元。特朗普政府对泰可能采取的贸易保护措施包括了以下几种，比如，边境税、进口配额等。这些措施将主要影响到泰拥有竞争性优势的商品上。

如果从企业类型划分来看，美方贸易保护政策将对2类企业产生直接影响，分别是在泰投资设厂的跨国企业和泰国本土企业，比如电脑设备及配件企业，跨国汽车制造企业以及水果罐头加工企业等，泰国在这些行业上的贸易顺差额达到120亿美元。如果美方采取报复性贸易措施，将对这些行业出口造成直接影响。

TMB研究表明，短期内影响可能不会太过明显，但从长期来看，可能引发制造业外迁风险。一旦发生制造业转移基地，将会引发供应链风险，最容易受到冲击的行业则有珠宝、海鲜食品和加工、天然橡胶等。泰国在这部分行业贸易顺差额约为20亿美元左右。

此外，操纵汇率也可能成为美方实施报复性贸易政策的借口。美方依据将来自3方面，1、经常性账户盈余在GDP总额的3%以上。过去12个月泰国央行净买入外汇总额超过GDP总量的2%。2、雇佣非法劳工问题。泰国仍处在TIP第2档 观察国名单中。3、智慧产品侵权问题。

总之，特朗普领导的美国政府采取了与以往不同的贸易观点和视角，因此建议泰国政府加快推进RCEP谈判迈入实质性阶段。至于泰国企业来说则应该加快产能升级向国际同行靠拢，不管是在劳工雇佣方面，还是知识产权保护方面。