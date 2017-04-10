研究：大堡礁珊瑚白化危机史无前例 三分之二遭破坏

中新网4月10日电 据外媒10日报道，据调查显示，澳大利亚东北部大堡礁近年面临“史无前例”的珊瑚白化危机，目前已有三分之二的珊瑚遭到破坏。

气候变暖引会发海水温度上升，从而导致珊瑚及体内的共生藻死亡，仅剩下透明的珊瑚虫或白色骨胳，这就是珊瑚白化现象。

科学家表示，珊瑚白化危机涉及1500公里范围的珊瑚。此次珊瑚白化主要集中在大堡礁的中部，而去年的珊瑚白化主要是在北部。专家们担心，两次白化事件发生的地点很接近，这将使珊瑚很难有机会复原。

澳大利亚詹姆斯-库克大学教授特里•休斯表示，各国政府应紧急行动起来，解决气候变暖问题。

休斯说：“自1988年以来，我们已经历四次珊瑚白化事件，而每次珊瑚白化发生的时间间隔越来越短，而这次的间隔最短。”

报道还称，澳大利亚ARC珊瑚卓越研究中心对8000公里范围内近800种珊瑚礁现状进行了调查。调查发现，仅有大堡礁南部的珊瑚礁没有受到珊瑚白化的影响。该研究中心的研究人员就此表示，眼下的珊瑚白化危机“史无前例”。

珊瑚卓越研究中心的詹姆斯•凯利表示，大堡礁中部今年珊瑚白化的严重情况，与北部去年的情况类似。“对那些连续两年遭白化破坏的珊瑚礁来说，这简直就是双重打击。它们没有机会从去年的打击中复原。”他说。

大堡礁位于澳大利亚东北部海岸，有着世界上最大的珊瑚礁群，包括400种珊瑚、1500种鱼类和4000种软体动物。大堡礁在1981年被联合国科教文列入“世界遗产名录”。