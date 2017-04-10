泰国中华日报4月10日报道 泰航与曼谷航空签署代码共享协议，初期涉及的航线共计14条，其中国内部分10条，国际部分4条。

泰航代理执行长坞萨妮与曼谷航空执行长菩提蓬10日共同出席并签署代码共享协议仪式，双边此次达成的代码共享协议涉及国内外航线共计14条，其中10条国内航线和4条国际航线。

坞萨妮表示，泰航和曼谷航空在过去了20年间建立起了密切的商业合作往来联系。而此次代码共享将能进一步提升各自市场竞争力，为促进泰国旅游经济发展和乘客体验提供支援。

菩提蓬则认为，这对增加乘客量和上座率具有提升作用。目前曼谷航空与全球22家知名航空公司建立了战略合作关系，而泰航作为泰国国有航空公司目前覆盖的全球超过61个目的地城市。而曼谷航空目前国内开通的目的地航线共有12个，国际目的地航线16个。

据悉此次双方代码共享的航线分别是，国内航线部分：曼谷至清迈，曼谷至清莱，曼谷至普吉，曼谷至甲米，曼谷至南邦，曼谷至素可泰，曼谷至来兴府，清迈至夜丰颂，苏梅岛至普吉。国际航线部分：曼谷至岘港，曼谷至琅勃拉邦，曼谷至马尔代夫，曼谷至暹粒。

代码共享航班是由一家航空公司营销而由另一家航空公司运营的航班。从用户角度来说，代码共享航班的好处有以下几点：

1.基于联合的航线网络，可以飞往更多的地点；

2.协调有序的航班计划，可以使航班合理衔接；

3.通过常旅客管理制度，旅客能够在营销公司获取里程积分；

4.在衔接的机场减少中转时间；

5.代码共享双方的联合网络，可以有更大的费用选择；

6.无缝衔接的航班就像一个航空公司一样，方便您的出行管理；

7.在一些机场，共享双方的运送旅客和行李的设备可以共享。