失业率上升引出泰国3大“高空位职业”

泰国中华日报4月10日报道 泰国劳工部官员认为，虽然截止3月份全国失业率升至1.3%，但从机构统计的数据看，至少在销售人员、普通业务员以及财务会计人员这3种职业上的岗位空缺率仍非常高。

泰国劳工部发言人兼该部监察员阿喃猜透露称，尽管泰国国家统计局释出的截止3月底的全国失业报告数据称，3月份全泰失业率为1.3%，失业人口总数49.6万人，同比新增99000人。其中二次失业人数27.4万人（注：二次失业即失业前曾有过工作经验的失业者），同比新增49000人，但如果从就业保障局等机构和单位获取的数据来看，至少有3个职业用工需求仍未得到充分满足。据悉截止2月份全国仍有超过50000个工作单位处于空缺状态。

据JOBTHAI求职招聘网站发布的研究报告显示，截止2017年第二季度泰国全国岗位空缺数量超过87000个，其中空缺最高的就是曼谷，总空缺岗位高达45752个，占总招聘岗位的52.70%。

该网站报告还指出，岗位空缺最高的前3种岗位分别是，1、销售员岗位5728人，普通业务员岗位1420个，财务会计岗位806个。空缺排名第2高的 是北榄，岗位空缺6770个；春武5211个，巴吞他尼3860个，龙仔厝2769个。

阿喃猜说，二月份就业保障局共计解决了23617个岗位空缺填补工作，而3分月份为26209个人，同比上升10.97%。泰国社保局称2月份侵权失业保证金人数同比下滑10.72%，与此同时，新增参保社保人同比增1.56%。

商大发布的3月份消费者信心指数显示，环比上升至76.8，而前一个月的消费者信心指数为75.8。这也是消费者信心指数连续4个月上升，同比也是近24个月新高。此外，就业机会方面也从二月份的70.3升至三月份的71.4。

总之，劳工部相信随着经济好转，国内就业用工环境将会出现好转。届时失业率也将会出现下降的情况。