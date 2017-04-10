广西砂船侧翻7人落水5人获救2人失踪 正在现场搜寻

中新网钦州4月10日电(陈燕 李有国)10日，一艘砂船在广西钦州港水域侧翻，船上7名人员落水。截至记者发稿时，已有5名遇险船员获救，还有2人失踪，当地救援人员正在现场搜寻。

广西钦州海事局介绍，当天7时左右，钦州海上搜救中心接到“信天海”轮报警称在钦州港外锚地附近水域有一艘未知船舶侧翻，船上有人员落水，情况危急。

钦州海上搜救中心接警后迅速启动应急预案。协调“信天海”轮前往救助遇险人员，协调海事搜救力量组织搜寻救助，并派出海事执法船艇前往事发水域开展搜寻救助工作。

据介绍，此次钦州海上搜救中心共协调海巡10281、南海救101、中国海警4540H、中国渔政45928以及其他社会船舶参与搜救。在各方的努力下，砂船上的5名遇险船员被救起。据船员反映，尚有2人失踪。

“5名船员被救起时仍惊魂未定，已被安全送回岸边。”一名参与搜救工作的人员介绍，当时海上风大浪急，海面上只看到事故砂船的底部，给搜救增加了一定难度。

目前，钦州海上搜救中心正在扩大搜救水域范围，在VHF播发搜救信息，协调过往船舶协助参与搜寻，并协调潜水员做好水下搜寻的准备工作，全力开展遇险船员救助工作。同时，事故调查处理工作亦在有序进行中。