泰国人十大首选海外旅游目的地 中国内地无一城市上榜

泰国中华日报4月11日报道 对于泰国游客来说，相比前往中国旅游来说，他们更希望前往日本旅游。在2016年泰国人热衷的海外目的地旅游城市排名中中国大陆无一城市入围，而日本则有东京等3座城市成功入围前十。此外，欧洲唯一入围前十的城市—伦敦排名还下跌两位。

由在线酒店预定网站Hotels.com发布的2016年泰国人最热衷前往的海外旅游城市排名中，日本共有3座城市成功入围前十，分别是东京，大阪，札幌。他们可谓是北海道的美食中心。而中国大陆无一城市入围，这与中国作为泰国入境游市场最大的贡献者地位形成巨大反差。

调查中还发现，泰国人前往日本和韩国等亚太区国家旅游时在酒店方面的支出同比提高10%。他们仍是泰国人最热衷前往的两个亚太国家之一。而在酒店消费支出排名前十大的城市分别是，

1、东京日均支出5300泰铢，同比新增14%；2、香港4904泰铢，同比下滑3%；3、新加坡4494泰铢，同比下滑1%；4、大阪4772泰铢，同比提高19%；5、韩国汉城3394泰铢，同比提高7%；6、吉隆坡2003泰铢，同比提高1%；7、胡志明市2496泰铢，同比提高8%；8、札幌4075泰铢，同比提高8%；台北3714泰铢，同比提高13%；伦敦7899泰铢，同比提高10%。

对于泰国人来说，相对欧洲旅游线路亚太城市旅游线路更具有吸引力，一方面可能与假期时间大多较短外，另一方面可能与支出预算有关。因为亚太线路出行成本较低，飞行时间也较短。此次唯一入围前十的欧洲旅游线路城市伦敦排名也比2015年下跌了近两位。

对于外国游客来说，泰国热门旅游城市排名前五的分别是，曼谷、普吉、芭提雅、苏梅岛和甲米。而中国人热衷前往的清迈未进入前五。泰国旅游期间的酒店消费支出方面，除了曼谷和苏梅岛酒店价格没有变化外，普吉同比下滑1%，芭提雅和甲米分别下滑5%。