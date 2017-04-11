报告显示：泰国2017年房市总体表现不及印、马、新

泰国中华日报4月11日报道 东南亚房地产在线交易网站DDproperty.com指，泰国房地产市场低迷状况仍未得到改善，反观印尼、新加坡和马来西亚3国的房地产消费信心指数则分别上升5%、8%和10%，展现出了复苏的迹象。

东南亚房地产在线交易网站DDproperty.com经过对印、新、马、泰4国3255位首次购房或是购买地产项目消费者的问卷调查分析后得出的结果显示，得益于对该国房市表现的满意，印尼房地产消费信心指数上升5%至66%，为4国最高。

报告还显示，印尼购房者对该国房市未来的升值空间也充满信心。与此同时，房地产消费信心指数出现上升的国家还有马来西亚和新加坡，分布上升10%和8%，而去年两国该指数同为28%。

报告指出，导致泰国消费者对房地产市场信心下滑的原因主要有5方面，分别是经济状况不佳55%，房价过高52%，房价上涨过快46%，银行收紧房贷30%以及房地产市场的不确定性25%。

而在短期内是否有购买新房产计划的提问时，50%泰国消费者表示有，马来西亚为58%，印尼为52%，而新加坡则为42%。是所有被问卷国家中最低的。新加坡消费者仍未房价会在未来6个月内再次下降。

而在房产持有量方面，4个被访问国家中新加坡占比最小，仅为60%，印尼为82%，马来西亚66%，而泰国为65%。对于购买者来说地段则是购买房产首要考虑的因素，而过去6个月中，最受消费者关注的房源既有一手房，也有二手房。