泰国工商银联合会警告：出口不确定有增无减

泰国中华日报4月11日报道 泰国工商银联合会4月例会讨论后发出警告认为，出口不确定性有增无减，担心特朗普政策“毒液”将会直接渗入到泰国出口上，食品、饮品、电器以及珠宝等产品出口面临更多的不确定。此外，美联储加息政策走向以及欧洲政局稳定性都对泰国经济构成挑战。

在泰国工商银联合会4月例会讨论后的释出会上，该联合会轮值主席兼泰国工业院主席乃振说，泰国经济仍将面临多方的挑战。他说挑战一方面可能来自于特朗普政策命令“毒液”渗入，导致的食品、饮品、电器以及珠宝等出口产品前景不确定性增加外，另一方面则可能来自美联储加息走向以及欧洲政局稳定性。

他说特朗普政策对出口贸易的影响既有直接的一面，也有间接的一面。直接的影响可能就是对主要输美的产品产生直接的影响，比如食品、电器、珠宝等。间接影响方面则将表现在美联储对中日贸易采取的报复性政策，因为对于处在中日食品供应链上的出口行业来说，这种影响更多的表现在间接方面而非直接。

对于泰国企业来说，特别是在新的全球贸易格局下，还必须密切关注美联储的政策利率走向以及欧洲政治局势的稳定性变化。泰铢3月份所表现出的强势就是最好的例证，尽管泰国央行在稳定汇率方面采取了行动，但效果仍非常有限。泰铢未来仍存在较大的波动性，因此必须密切关注。

不管怎样，尽管全球经济仍存在很多的不确定性，但相信泰国经济仍能够实现缓慢复苏，工商银将为此之前的经济增长预期不变。