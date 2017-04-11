泰国770万出境游市场初露光芒

泰国中华日报4月11日报道 泰国入境游的火热有时掩盖了其出境游市场的强劲增长势头，为了吸引更多的泰国游客前往该国旅游，亚太各国纷纷推出了各种旨在吸引泰国游客的优惠便利政策。据泰国旅游服务协会预计2017年泰国出境游人数在750-770万人次，同比增7-10%。

我们在谈论泰国旅游时惯用的关注点则更多的放在入境游方面，但这并不能掩盖泰国出境游市场的光芒。泰国旅游服务协会预计2017年泰国出境游市场规模将增至750-770万，年增幅7-10%左右。这对于国土面积相当的亚太诸国来说，泰国仍是他们不可错过的潜在客源市场。

在开拓泰国出境游市场方面，相对于亚太其他国家而言，日本和韩国则跑在了前面。这在近年来泰国出境游海外主要目的地市场流向上得到了印证，日本旅游线路仍是泰国人出境游首选的目的地市场。这与日本政府刺激旅游经济政策有很大关系。

泰国旅游服务协会预计今年赴日旅游的泰国人有望达到100万，去年该数字为90.1万人。而紧随日本和韩国后尘，台湾也加入了开拓泰国出境游市场的行列。在台湾当局宣布给予持泰国公民身份的游客30天免签停留期后，赴台泰国游客数量显著增长。据悉去年赴台泰国游客人数从之前的12万人提高至18-19万人，而今年有望增至30-35万人。

对于泰国游客来说，台北、台中和高雄仍是首选的台湾旅游的目的地城市。旅游产品这主要为自然民俗风情游。协会认为，台湾旅游线路买点仍主要在地方特色小吃。

作为泰国出境游热门的市场之一—韩国旅游线路仍深受泰国游客欢迎，但相比以往的乡村风土人情旅游产品，他们正在改变对韩国旅游的理解向生活体验游倾斜。

据泰国官方统计的入境游数据显示，去年不包括大陆在内台湾赴泰游客人数在201万，韩国为159万，日本109万，菲律宾为79.1万，新加坡为67.4万。而泰马两国旅游部门最近设定的赴泰游客人数目标是175万。