4月8日,火遍中国的泰剧《一年生》中的两位主演Krist和Singto在澳门举行的第5届 V-Chart Awards中获得Media Recommendation Artist Award 2017一奖,而Singto也获得Most Popular New Artists Of The Year(年度最受欢迎新人)一殊荣,并用中文表示感谢。这是泰国艺人第一次登上该活动舞台,而两人本次获奖全由中国粉丝投票所得。二人双双感谢粉丝的支持,表示会给大家更好的作品。

《一年生》改编自泰国网络小说,以泰国大学新生训练仪式为背景,讲述了Krist和Singto两人饰演的学长与学弟之间的男男虐恋。

其中学长教训新生的情节正值泰国某大学新生训练仪式上的恶性事件闹得沸沸扬扬,使得本剧一度成为青年和师生间的热门话题。而“双男主恋情”的设定更是深得泰中两国庞大腐女粉丝欢心,在中国蹿红后,Krist和Singto也立马开通微博,在杭州和广州举行了粉丝见面会,更出现粉丝机场爆满等接机,走红程度,可见一斑。

(文/泰国网)