姓名+电话+身份证号：你的隐私网上只卖3分钱

重庆晚报讯 刚买了房，咋会接二连三接到各种装修公司打来的电话？车子保险临近，就被各种推销电话轮番轰炸……个人信息泄露带来的一系列骚扰电话、网络诈骗等行为，不仅让人不胜其烦，更严重威胁个人安全。

昨日，重庆晚报记者从两江新区公安分局获悉，该局最近打掉一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙。

两江新区警方介绍，上月初，民警接到报警，有人在网络出售两江新区、渝北区楼盘业主信息、机动车车主信息数十万条。

警方立即成立专案组，经过调查，3月23日将两名犯罪嫌疑人抓获。嫌疑人刘某交代，他所在一家科技公司，对外业务名义上是短信群发、微信公众号推送集团彩铃等，实际上是通过非法渠道收集和出售公民个人信息。

民警发现，该公司有4家分公司，有严密组织架构和责任分工。3月24日，趁该公司召开例会，警方以迅雷不及掩耳之势将63名犯罪嫌疑人全部抓获。

办案民警介绍，该公司出售的公民个人信息内容不仅包含姓名、电话号码、身份证号、家庭住址等，有的还涉及到所在单位，按照不同职业范畴、类别进行归类。

警方梳理确认，该公司非法获取、存储公民个人信息200多万条，其中包括主城楼盘业主、车主、学生家长、企业法人、医生、公务员、建筑师等个人信息。通过贩卖这些个人信息，该公司非法牟利100万余元。

这些数量巨大、内容详尽的公民个人信息从何而来，又流向哪里？嫌疑人刘某交代，移动互联与大数据时代，越来越多机构积极收集客户个人信息，形成庞大数据库。由于内部管理制度不严，企业内鬼频现，一些员工受利益引诱，铤而走险倒卖客户个人信息。

2014年底，刘某通过QQ在网上购买100多万条含有公民个人信息的原始数据，再以每条3分到6分价格出售给有需要的特定客户群体。尝到甜头后，刘某转变公司业务方向，建立一条非法获取公民个人信息—信息整理建库—个人信息使用、交换、出售的黑色产业链。公司主要收入来源是，将公民信息出售给有特殊数据需求的机构或个人，从中赚取差价，非法牟利100万余元。

目前，该团伙已有44人被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

来源：重庆晚报