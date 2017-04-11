估今年稻米出口总值约44亿美元 须跟踪价格问题

中华日报4月11日综合报道 由于今年泰国稻米出口总量将与去年的1,000万吨水平相近，开泰研究中心预计，2017年稻米出口总值将接近于去年的44亿美元。鉴于产量和世界稻米库存量呈增加趋势的压力，各方应密切跟踪泰国稻米出口价格的议题。

目前泰国的旱季稻米种植面积已达1,100万莱（1莱等于2.4亩），超过了计划的旱季稻米种植面积693万莱，导致泰国水利厅不得不减少农业用水排放量以及停止种植第二轮旱季稻米，因考虑到生活用水缺乏的情况。

开泰研究中心认为，在水利灌溉区以外种植的旱季稻米以及第二轮旱季稻米的生产有可能受到旱灾影响。2017年下半年，尽管导致降雨延后的轻度厄尔尼诺现象或将来袭，不过预计影响程度将不太严重，如果政府部门和农民做好应对旱灾的准备，于2017年5月开始种植的雨季稻米（2017/2018种植年度）应能够渡过难关。

开泰研究中心预计，将于2017年上市的旱季稻米（2016/2017种植年度）产量将约为680-780万吨，超过去年的380万吨，源于水库蓄水量处于良好水平，而将于2017年下半年上市的雨季稻米（2017/2018种植年度）产量将约为2,450-2,550万吨，略低于2016年的2,540万吨。然而，必须跟踪当今迅速变化的气候，因为如果今年下半年出现拉尼娜现象或雨量比预期多，雨季稻米产量或将增加，而政府协助农民调整不合理种植面积的措施，或激励部分农民转向种植其他收益较高的植物，进而导致稻米种植面积下降和产量低于预期。

至于泰国稻米的出口，开泰研究中心认为，2017年稻米出口总值将接近于去年的44亿美元 ，源于预计今年泰国稻米出口总量将与去年的1,000万吨水平相近，预计其中100吨为政府对政府的销售形式，泰国主要稻米出口市场为非洲和亚洲，占泰国稻米出口总值的80%。同时，仍须跟踪泰国稻米出口价格的议题，因受到产量和世界稻米库存量呈增加趋势的压力，因今年的气候适于种植稻米。此外，还需考虑各国释出库存稻米的政策，也是影响泰国稻米出口价格的另一重要因素。