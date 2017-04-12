股票买一送三是假慷慨真陷阱

樊大彧 时评作者

众多上市公司争先恐后加入数字游戏般的高送转炒作，这些公司如此作为最主要的目的就是“圈钱”。高送转肥了大股东，但让跟风的广大中小投资者吃尽苦头。证券监管部门应尽快拿出可操作的规章，甚至可以将上市公司的股票送转比例与其业绩增长幅度挂钩，以杜绝伪高成长股票的蔓延。

4月8日，证监会主席刘士余在中国上市公司协会第二届会员代表大会上表示，“10送30”的高送转方案在全世界罕见，必须列入重点监管范围。刘士余说，有的上市公司财务造假，有的用高送转来助长股价投机，一些“忽悠式”、“跟风式”重组已成市场顽疾。

高送转股票，是指上市公司大比例向投资者送红股或者转增股票。股票送转过程只是股东权益，从“左口袋”转到“右口袋”的内部结构调整，对公司的投资价值并没有任何实质性影响。然而，近年来，高送转概念股一直是市场的炒作热点，由此诞生的一批大牛股令投资者眼红心跳。同时，高送转概念的送转股比例也从以往市场默认的最高“10送10”，一步步攀升至“10送30”的高峰。在“买一送三”的诱惑下，相关公司股价可以一口气翻几倍，歪风越刮越盛，投资者面临的风险也越来越大。

在资本市场里许多坑害投资者的勾当，都是在一些“高大上”投资理念的掩护下进行的，而高送转概念炒作依托的投资理念就是“高成长性”。投资于高成长性股票，从而获得超额回报，这是股票投资最重要的魅力所在。高成长性公司通常处于扩张期，具有企业规模比较小、发展迅速等特点，由于想象空间大，市场也愿意给予这类公司较高股价。而高送转之所以可以演变为投机炒作的重要战场，就因为有关操作者成功地利用了股市的“高成长”偏好，投其所好并乘机兴风作浪。

“10送30”的高送转方案举世罕见，而这种“慷慨”也不是一天长成的。2008年，首次有股票突破“10转10”的上限，在几番疯狂竞赛之后，终于有公司在2015年推出了“买一送三”的顶级送转。而伴随送转方案的不断升级，高送转投机之风也在A股市场愈演愈烈，数据显示，截至3月20日，沪深两市共有440家上市公司发布2016年年报，其中10股送转10股以上的有114家。

众多上市公司争先恐后加入数字游戏般的高送转炒作，为了吸引眼球还不断刷新着高送转纪录，这些公司如此作为最主要的目的就是“圈钱”。高送转游戏充满了套路。大股东发布高送转方案，向市场传递公司发展及未来业绩将保持高增长的积极信号，投资者在“重大利好”的刺激下跟风买入。伴随股价疯涨，大股东及相关人士一路高位套现，甚至超比例减持直至清仓式甩卖，尽管“吃相”难看，但也赚得盆满钵满。

高送转肥了大股东，但让跟风的广大中小投资者吃尽苦头。一些公司发布公告声称要高送转，不久后传来的消息却是业绩下滑甚至是巨额亏损，大股东利用高送转拉抬股价、恶意减持，中小投资者最终因股价重挫而深套其中。可以说，A股中有一批上市公司已成为通过高送转概念，伪造高成长性的“老千股”。这些公司借高送转预期操纵市场牟取暴利，严重损害了中小投资者的权益，毒化了资本市场的风气。

对于那些伪造高成长、坑害投资者，在股市里巧取豪夺的“妖精”、“害人精”，有关部门必须不断加大监管和惩治力度。证券监管部门应尽快拿出可操作的规章，甚至可以将上市公司的股票送转比例与其业绩增长幅度挂钩，以杜绝伪高成长股票的蔓延。同时，对于已借高送转成功套现的不法分子，有关部门要严查细访、依法严惩，没收其违法所得并处以巨额罚单，以此释放最严厉的监管信号，维护公平的市场秩序，保护中小投资者的合法权益不受侵害。

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