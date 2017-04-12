抵制做号江湖，平台不能坐视不管

王钟的 时评作者

确认侵权行为后，平台不仅要对做号者进行删文、封号等处理，还要收回不当得利，切断做号者的利益链。

在竞争日趋激烈、增长空间被瓜分殆尽的当下，如何稳定保持“10万+”的点击量让自媒体人操碎了心。据新京报报道，在光鲜的浏览数据背后，隐藏着一个鱼龙混杂的江湖。大量自媒体号由做号者把持，他们通过直接抄袭、拼凑洗稿、巧立标题等方式低成本地制造所谓爆款文。

做号者劣币驱逐良币，口水化、重复性的内容充斥各个自媒体平台，看似欣欣向荣，实则缺乏增量，严重恶化了自媒体业界生态。

自媒体平台也意识到了问题，有的提供举报抄袭的途径，有的引入第三方维权机构。然而，与庞大的做号江湖相比，维权力量过于渺小，让侵权做号者没有付出足够的代价，投机者蜂拥而至。

无论是从自身长远利益出发，还是在法律和道义上考虑，平台都有义务加大对侵权自媒体号的打击力度，协助原创者追补损失。

目前，各大平台普遍提供了抄袭举报渠道，但是，一方面举报依赖于原创者主动发现，另一方面需要后台人工审核，举报效率低下。在一天甚至数个工作日之后才完成对举报信息的处理，就算最后删除侵权的文章，侵权者的传播目的也已达到。在这个传播效果决胜于分秒之间的时代，被动的举报难以阻止行业生态的恶化。

平台组建专门团队，或者引入第三方维权机构，让专业的人办专业的事，可能是个好办法。当然，侵权问题的基数已很庞大，专业维权团队也要相应地扩大量级。维权不是公益慈善，如何构建可持续的产业生态，需要各新媒体平台深入探索。

惩处侵权者，光靠删文和封号还不够，还要让他们感到肉痛。做号者通过打赏、广告流量、原创补助等途径盈利，这些收益的很大一部分是由新媒体平台掌控的。确认侵权行为后，平台不仅要对做号者进行删文、封号等处理，还要收回不当得利，切断做号者的利益链。

新媒体平台要认识到，其不可能靠给用户喂食大量垃圾内容，而获得美誉度和持久生命力。一些劣质内容闻着臭吃着香，短期来看它们确实会给平台带来流量增长，但如果没有优质内容或优质内容太少，平台终会营养不良，难以枝繁叶茂。所以，平台补贴原创内容，不应该是补贴劣质内容，更不该是盗版、侵权作品，而是那些真正有价值的原创内容。

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