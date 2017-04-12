陈江 时评作者

只是那些没钱送孩子出国深造的家庭，孩子的前程既然不能“拼爹”，那就只有拼高考了。在某种程度上，像衡水中学这个“神”一般的存在，支撑起了多少家庭期盼和个人前途的希望。

有什么样的高考，就有什么样的学校

“名校加工厂”、“高考集中营”，这样的称谓既是衡水中学的光荣，也是“原罪”。这次浙江的学生终于能一睹并且体验到传说中的衡水中学的教育模式了！这不，被誉为“全国十大知名高中之首”的河北衡水中学分校在浙江平湖揭牌，“神校”连锁店都开到浙江了！

对于衡水中学在浙江开设分校，此前早有一位杭州校长言辞激烈地声称，“简直就是浙江素质教育的倒退”；此番，浙江教育部门的官员则不客气地直言，衡水中学“是个应试教育的典型，眼睛里只有分数没有人，跟我们浙江以人为本的素质教育理念不符合，他们认为是先进，我们认为是落后的。”并表示“我们浙江不需要”。这几天，网络上充满了先进还是落后，素质教育和应试教育的大辩论。

确实，我们必须态度鲜明地反对那种精确到分钟的学生作息时间表，准军事化管理，扼杀学生创造力的应试教育模式。我们批评衡水中学，某种程度上是在批评应试教育模式。这种批评实际上隐含着一个前提，即我们认为素质教育高于应试教育，素质教育更合理、更先进。但是，只要高等教育的门槛仍然需要通过竞争、选拔考试才能迈进，无论这选拔看重的是分数还是什么，最终恐怕还是要落到“应试”的形式来优胜劣汰。而哪怕衡水中学不来，其实在浙江，本身已经有很多被学生们戏称为“某某（学校名）监狱”的学校了。

当人们对一所学校进行评价时，最被认可的指标还是升学率、重点率，是那些精确到小数点的一串串数字。有什么样的高考，就有什么样的中学。说到底，衡水中学不过是一所特别适应当前高考制度的成功高中，排名仅次于人大附中排在全国第二。“衡水模式”并非单独存在，可以说，它是对高考制度的极致迎合，根植于应试教育的广阔土壤。试问，中国的哪一所高中，它的最重要的任务不是高考？哪个高三的学生不需要熬夜、不需要补课？又有哪一个省份的高考不唯分数论？从这个意义上说，中国没有一所高中不在应试，没有一所中学不是衡水中学，差异不过是五十步和百步。它的代表过去是黄冈中学，现在是衡水和毛坦厂，将来也可能是镇海或者其他任何一个名字。

哲学上任何结果都关联着原因，所有偶然都包含必然。为什么有这么多家长愿意把孩子送进这所学校？一个稳定的社会，阶层相对固化，对大多数平民家庭出身的孩子而言，高考还是一个改变命运的机会，而这个机会可以依靠个人的努力获取。选择衡水中学，对于一些寒门子弟来说，有时候意味着或许会获得命运的一次垂青。高中阶段，学习的艰苦是不言而喻的，家长并非愚不可及，非要送孩子去往“集中营”，老师更不是走火入魔，非要跟学生过不去。只是那些没钱送孩子出国深造的家庭，孩子的前程既然不能“拼爹”，那就只有拼高考了。在某种程度上，像衡水中学这个“神”一般的存在，支撑起了多少家庭期盼和个人前途的希望。教育素质化了，社会可不和你讲这个素质，但分分分是学生的命根，找工作也好，高考也好，虽然说第一眼看到的是能力，第二眼看到的才是别的方面。那能力如何体现，自然是你的成绩。

我们一定不要去嘲笑五千家长为了帮孩子争一个入学名额而挤破了头。只要生活让我们看得到高山大海前程如花，我们一定会淡淡微笑喝着咖啡，我们都很有素质，不必教育。

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