“信息泡沫”不会持久

社论

有媒体揭秘自媒体做号产业链，发现很多爆款文章背后是一群专门的做号者，他们能在几十分钟内炮制出一篇爆文，无非就是蹭一下明星、时事的热点。抄袭、标题党、低质、无内容，是这些低质“爆款文章”的共同点。

在内容分发成为一个热门的资本概念之后，内容创业看似风起云涌，但很多时候读者的感受却每况愈下。 优秀文章越来越难找，垃圾内容却充斥着网络，劣币驱逐良币的态势明显。科技是如此进步，传播能力是如此强大，但信息品质不应该落在后头。

口水太多，真相稀缺；情绪太多，调查太少；挑唆迎合的太多，直陈现实的太少。越是偏激，越是有人气。

这种自媒体泡沫，向我们展示了“后真相时代”的面目。用东拼西凑的信息，耸人听闻的标题，轻易地调动起读者的情绪。在“后真相时代”，事实不重要，感受才重要。文章经不起检验没关系，因为伴随流量而来的利益是真金白银。

在泡沫时代里，价值观的趋下更值得忧虑。世道浮躁，表达者只求过瘾，结果在迎合受众的过程中不断沦落。在劣质信息的海洋里，读者事实上失去了选择的权利。

泡沫注定无法持久。“震惊体”已成为网络嘲讽的对象。 自媒体的勃兴，本该意味着创造力的解放。挤掉信息泡沫，有份量的内容才能显示出价值。

我们相信这些必须会改变，一个科技昌明、资讯发达的时代，每个读者都值得尊重，都应匹配到与自己欲期相当的新闻产品，严肃的阅读并没有过时。

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