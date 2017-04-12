“过时的规矩”要有梳理淘汰机制

程赤兵 时评作者

昨天上午，内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院按照最高法院再审指令，对当地农民王力军收购玉米获刑一案进行再审。

2014年末至2015年初，王立军从农民家收购玉米，再出售给当地粮油公司仓库。去年4月5日，巴彦淖尔市临河区法院一审认定他触犯《刑法》第225条非法经营罪，判处有期徒刑1年、缓刑2年，并处罚金2万元，退缴非法获利6000元。去年12月16日，最高法院就此作出再审决定书，指令由巴彦淖尔中院再审。庭审中，检察机关认为原审判决适用法律错误，法院宣布将择日宣判。

如果不是因为王立军的“玉米案”，很多人还不知道，做粮食生意还需要许可证。王立军正是因为“无证”经营，才被工商部门查处，并且被法院一审判决有罪的。早推几十年，不仅收购粮食需要许可，买粮食回家吃也需要粮票，没有粮票，多少钱都买不到粮食。

那个时候，生产力不发达，物质匮乏，采取计划经济的办法，对粮食交易予以限制，是可以理解的。然而时过境迁，现在的情况变了。在去年年初修订的《粮食流通管理条例》和去年颁布的《粮食收购资格审核管理办法》的规定中，农民等个体进行无证收购玉米的行为，已经属于合法行为。而王立军的行为，也不在《刑法》第225条罗列的犯罪行为之中。

实际上，早在2004年，中央就出台文件，表示国家将全面放开粮食收购和销售市场，实行购销多渠道经营，并要求有关部门抓紧清理和修改不利于粮食自由流通的政策法规。

没想到，十几年后，还是有人为此“摊上事儿”了。若是此案一审成立，推及开来，那么自由市场和淘宝店的不少农户、店家就得关张。

粮食交易已经市场化了，事实上，王立军的行为不但无害，而且有益，至少，能帮助那些不方便出门的农户把玉米卖出去。然而，躺在故纸堆中的旧规则却起了阻碍作用，处罚起了交易玉米的人。

所有参与了一审的司法人员，都该从中吸取教训，为什么会抛弃了法规的“从新”原则而去“从旧”？为什么会错误地认定当事人的行为是“违法”？是不是对法律法规掌握得不够透彻，业务水平要提高？是不是该有从实际出发的思想，让法律真正为守法的公民服务？

当然，最为重要的，相关的部门还是应该好好考虑，如何对“过时的规矩”建立一套梳理淘汰机制。“过时的”不一定全是不对的，但一定要定期反思、研究，把依旧适用的留下，把不再适用的淘汰掉。

中央早就要求清理和修改粮食流通领域的法规，为什么有的地方没有做，甚至还为此搞出了大动静？恐怕还是没有理解到粮食流通的重要性，还是心中有些权力的影子在作怪。这样不仅造成了王立军个人的损失，还会让很多人对国家政策产生犹疑和观望的心态，让人们对法律产生不理解，就更别提造成司法资源的浪费了。

其实，在很多部门，包括路政、外汇管理等，都有定期梳理法规政策的习惯，每年人大开会，也会对一些法律或条文进行修订、修改、完善。这是一项再正常不过的工作，也是非常必要的工作。

一切法规政策的出发点，都是为了让生活生产更有秩序，人们的积极性能得到激发，社会更有活力。忘记了这一点，就走到教条的路上去了，脱离时代、脱离实际，成了拖后腿。这件事该让政府部门、司法部门举一反三，吸取教训。纯良无伤的人若被判违法，那还让人们如何愉快地生活下去呢？

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