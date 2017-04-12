警惕传销在网上“复活”

澎湃新闻 社论

打击传销，是一个老话题。但是，“五行币”传销的可怕之处在于，其前身早在2013年就被公安部列入十大传销案件，其头目张健早已被警方追逃，但仍能借着网络继续生存、洗脑、欺骗。

这种盘据在网上的“微传销”，是传销的新变种，危害更大，洗脑、操纵受害者的能力更强，必须要引起重视。

之前网上曾热传的“和尚尼姑结婚”视频，被证实是假的，是“五行币”搞的噱头，视频里的“光头美女”，实际上是传销组织用月薪3万元工资吸引来的“女助理”。至于“5000元一枚五行币， 1年后价值400万”的发财梦，更是传销谎言。

“五行币”的运营主体是一家名为“云数贸联盟”的网站，早在2013年就被列入了十大传销典型案例，当时公安抓捕了传销组织者33人。照理，这个组织早已经被摧毁，但它目前仍在通过微信群、QQ群进行洗脑宣传、发展下线。

传销正在悄然上网，“微传销”正在复制互联网的去中心化的“分布式结构”，在组织头目缺位的情况下，仍能在网络继续蔓延、扩张。“微传销”没有固定窝点，甚至没有固定的组织框架，随时能依附于网络再生，甚至没有传统传销那种固定窝点，可供执法机关取缔。

据相关学者的研究，“微传销”已经成为传销的主要形式，它以智能手机为主要工具，具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性，以及强制洗脑性等新特点。

“微传销”的很多受害者是老人，是“网络新手”，缺乏对于网络信息的辨别能力，一旦进了洗脑群，往往“执迷不悟”。就在央视《焦点访谈》于4月8日全面揭露“五行币”之后，骗子还在微信群里继续洗脑，说这是“国家在宣传五行币，在考验意志不坚定者”。

传销在上网，执法手段也必须跟上。像“五行币”这样，前身早已经被公安机关取缔，但仍能在网上“满血复活”，必须要拿出对症之药。

【更多新闻解读，微信添加公众账号“今日话题”收听】