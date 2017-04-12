不妨避开“歧视”谈规则

北京青年报 社论

既然美联航讲程序、讲规则，当事乘客不妨以其人之道还治其人之身，拿起法律武器维权。相信美国最有名气的伤害赔偿律师会对这起案子非常感兴趣，天价赔偿也许是可以期待的。当事乘客通过维护自己的合法权益，如果能够推动相关规则健全，驯服那些不可一世的航空公司，或许坏事也能变成好事。

4月9日晚，美国联合航空公司从芝加哥飞往路易斯维尔的3411航班上，因机票超售要求4名旅客下飞机，一名亚裔乘客拒绝执行，警察采取暴力手段强行将该乘客拖拽下机致其受伤。有乘客拍下片段并上传至互联网，引发舆论强烈关注。

“这是一件非常痛心的事情，我们非常抱歉不得不重新安排一些乘客。”美联航首席执行官奥斯卡·穆诺茨的表态显然缺乏足够诚意，他并未向当事人道歉。据报道，被拖拽的当事人有双重身份，一是华裔，这勾起了一些人的受歧视联想；二是医生，他之所以拒绝下机，是因为第二天要为病人看病。这些因素叠加一起，愈加激起了人们对美联航粗暴行为的愤恨。

撇开这些因素，哪怕当事人不是华裔，也不是医生，他也不该被粗暴对待。回到事件的原点：该航班因航空公司4名机组人员需要乘机，导致飞机超员，故提供800美金补偿，希望有乘客主动放弃座位。由于无人愿意配合，航空公司随机挑选4名乘客，要求他们离开飞机。事后美国联合航空发言人表示，公司有遵循正确的程序。

真的遵循正确程序了吗？尽管超额售票是航空公司通行的“潜规则”，但此事是否真的与超售有关？飞机超员未必都与超售有关。梳理相关细节可知，该航班登机早已结束，乘客已安稳就座，突然冒出4名员工须坐该航班才导致超员，必须让4名乘客下机。为了保证没有事先订座的员工成行，竟然赶走付费旅客，这折射出美联航内部机制紊乱——自己“有病”，凭什么让无辜乘客“吃药”？

其实，即便超售合理，美联合也没有权力强行将乘客赶下去，特别是让执法人员采取粗暴手段拖拽乘客。正如有专业人士所说，相关人员过度使用武力，造成乘客受伤是滥用授权，必须承担责任。这也正是美国航空局发言人凯伦·普莱德所说的，事件中警务人员的处置不符合标准作业程序，其行为不应被容忍。

每当出现类似事件，无论当事人还是围观者，第一时间都会想到程序和规则，这很正常。不过，不同利益主体所谈论的程序和规则可能是不同的。在美联航看来，他们是按规则行事，但问题是，这种所谓的规则是否经得起推敲？规则有时会不会变成规避了自己责任的守则？据统计，仅2016年被美联航强制下飞机的乘客就高达3700多人。人数如此之多，这些都是规则支配下的正常现象吗？

此事也激起不少人吐槽乘坐美联航的糟糕体验，如京东老总刘强东和音乐人高晓松，都对美联航的服务给出极端差评。这些个人感受的背后当不是偏见，而是有着坚硬的现实。美联航的服务因备受诟病，曾多次入选“全球服务最差航空公司”之列。加拿大歌手戴夫·卡罗尔曾抗议美联航托运行李时损坏其吉他并拒绝赔偿，谱写歌曲《美联航弄坏吉他》，引发无数人共鸣。

回到华裔乘客被拖拽事件，既然美联航讲程序、讲规则，当事乘客不妨以其人之道还治其人之身，除了呼吁监管部门彻查，更应该拿起法律武器维权。据悉，目前已有不少律师主动联系当事人。有业内人士认为，相信美国最有名气的伤害赔偿律师会对这起案子非常感兴趣，天价赔偿也许是可以期待的。让媒体自由曝光，让独立的司法系统运作，社会的公义就能最大程度得到伸张。当事乘客通过维护自己的合法权益，如果能够推动相关规则健全，驯服那些不可一世的航空公司，或许坏事也能变成好事。

目前，美联航不仅遭遇道德谴责，面临法律风险，还可能损失真金白银。用规则惩罚不讲规则的企业，用市场逻辑教训不讲逻辑的企业，乘客更要学会用脚投票，那些拿乘客合法权益不当回事的企业还敢跋扈吗？

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