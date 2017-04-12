“史上最严”洱海治理，客栈也不冤

刘思敏 时评作者

越来越多的游客成为长时间流连于此的度假客，客栈就是他们的主要载体，由此产生的生活垃圾也必然是增多的。

据新京报报道，3月31日，大理市政府发布通告，要求自当日起10日内，洱海流域水生态保护区核心区所有餐饮、客栈经营户一律自行暂停营业，接受核查；备齐各种证照、核查通过后方可继续营业。这被称为“开启抢救模式，大理迎来史上最严洱海治理令”。

大理的苍山洱海，属于国家重点风景名胜区，但洱海污染问题最近几年已经频频曝光，而旅游过度开发是其罪魁祸首，已经成为不争的事实。

有说法称，大理证照不齐的客栈比重或高达70%以上。大理特别是洱海周边的客栈、餐饮企业将蒙受重大损失，已经毫无悬念，但大理市的这一做法是否公平合理，却遭受业者和舆论的广泛质疑。

客栈业主们质疑将洱海污染归咎于客栈的论调。业主们认为，过度开发、无序规划，是酿成洱海污染的主要原因，客栈对洱海的污染不超过5%。2015年的一期《新闻联播》也显示：洱海污染40%来自禽畜粪便，35%来自生活垃圾，20%来自农业，5%是其他污染。

但事实上，据公开数据显示，2015年大理州接待海内外旅游者还只有2928.51万人次，到了2016年，这一数字就达到3859.18万人次，同比增长31.78%，大理旅游人数可谓实现爆发式增长。而且，这两年的趋势是，越来越多的游客成为长时间流连于此的度假客，客栈就是这些度假群体的主要载体，由此产生的生活垃圾也必然是增多的。更何况，即便客栈对洱海的污染不超过5%，但这也并不意味着就不对其进行治理。

所以，板子打在客栈身上，并不冤枉。

关于客栈普遍证照不全，某种程度上的确反映了地方政府不作为、监管不力的现实，但问题的关键是洱海周边的绝大部分客栈本身就是违章建筑，既没有合法建设手续，也没有达标的污水处理设施。

甚至，待明面上的自然生态问题解决之后，文化生态破坏严重的问题也会浮出水面。洱海周边，是著名电影《五朵金花》的故事发生地，历史悠久的少数民族白族千百年来在这里生产、生活、繁衍生息，创造了非常丰富的民族文化遗存，但无序、野蛮的旅游开发，对白族聚居区的文化风貌与生态造成了严重的破坏，浪费了大理的白族文化特色资源，堪称典型的“买椟还珠”开发模式。由于毫无规划、违章搭建的各种风格客栈的堆砌、组合，双廊作为白族文化特色的历史文化名镇，完全是徒有虚名。

因此，所谓史上最严的洱海治理，也仅仅是“万里长征走了第一步”，如何让洱海重现生机、恢复洱海的自然生态与文化生态，是摆在大理、云南的主政者面前的重要课题。

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