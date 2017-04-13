受害者不是“同胞”，你也当站在正义的一边

澎湃新闻 社论

美联航因为自身“超售”的原因，将一名69岁亚裔医生用暴力拖出机舱，事件成为全球的热点话题，舆论一边倒地斥责美联航的霸道。

事件也点燃了中国人的怒火，中国人的怒火有着自己的特色，将事件与种族歧视挂钩，认定美联航的暴力是针对亚裔（甚至针对华人的），有着强烈的“带入感”。

将受害者当成“同胞”来声援，肯定是错误的“带入感”，但站在正义的一边是必须的。

受害者David Dao本身是越南裔（也可能是越南的华裔），但他是美国公民，这起事件首先是美国国内的消费者维权问题，哪怕涉及种族矛盾，还是一个美国国内的议题。没有证据显示这次把乘客赶下飞机，就是故意挑了所谓“好欺负的亚裔”；目前，美国主流媒体对美联航全面开火，并没有以种族分阵营。

但是，我们还是要看到另一股暗流，特朗普参选以来，美国民粹主义甚嚣尘上。一些华人对特朗普针对少数族裔的极端言论，乐在其中，多多少少标榜自己才是“模范移民”，乐于发掘其他族群的丑闻。这类中国人（华裔）主导的营销号，在国内舆论市场里颇有影响。要明白，华裔要维护自身政治权利，就必须反对一切的种族偏见，而不是基于歧视链的“位次靠前”。那些热衷于挑动族群冲突、喜欢黑特定族群的人，注定无法在逻辑上克服“白人至上”的歧视链条。

此外，族群的矛盾也有复杂历史、文化背景，并不是一个国籍就能解决一切。当种族主义分子向黄皮肤们喊着“ching chong”、“chink”、上拉眼皮恶意嘲讽亚裔的单眼皮时，并不在乎你有没有那一本美国护照。

所以，种族歧视是所有文明的敌人，不要在这个问题上玩弄“歧视链上高人一等”的小聪明。

就这起事件而言，就是美联航一贯对于消费者的强梁霸道，受害者可以依美国法律向美联航索赔；在“地球村”的今天，很多中国人也会是美联航的客户，有“消费者的带入感”，也有理由愤怒。

受害者是美国人，不是“同胞”，但你也当站在正义的一边。如果事件涉及种族歧视，你也当愤怒：愤怒的不止是华人（亚裔）低人一等，而是所有人都不该被分为三六九等——无论自己处于“歧视链”的哪一级。

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