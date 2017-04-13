郭甘：2017宋干节持续火热，其中清迈最火

泰国中华日报4月13日报道 泰国旅游和体育部部长郭甘认为，2017年5天的宋干节期间将有47万外国游客游泰，同比增10%，预计支出额80亿泰铢。一个80辆车300人组成的车队将前往清迈参加宋干节泼水狂欢活动，预计人均消费支出最高8000人民币。

泰国旅游和体育部长郭甘认为，得益于外国和国内游客选择泰国游的刺激，2017年宋干节旅游仍会比较热闹。她说，今年宋干节期间主要热点旅游城市仍旧受到游客的关注，节日氛围相对比较浓重，比如清迈、普吉以及乌隆等。

她说，对于泰国人今年宋干节出行方案来说，更多的将会选择以家庭小团队为单位的自驾游，乘坐飞机和跟团游则为次之。入境游方面，从今年1月1日起至4月12日期间，前10大热门客源国分别是，中国、马来西亚、俄罗斯、韩国、日本、老挝、印度、德国、美国以及英国。

截至目前为止，累计入境外国游客合计1010万，为泰国带来了5290亿泰铢的旅游经济收入。尽管游客人数同比仅增2.11%，但收入增长方面却有4.58%的增长。

但不管怎样，相信2017年4月13-17日5天的宋干节期间将有47万外国游客前往泰国欢度宋干节，预计同比增10%，累计消费支出80亿泰铢。与此同时，泰国人宋干节旅游出行人数约为240万，同比增12-13%，累计旅游支出额85亿泰铢。

清迈旅游观光局局长冰娜女士表示，相信今年清迈宋干旅游将会非常火热，预计旅游综合消费支出总额达到12亿泰铢。预计宋干节期间清迈机场日均起降航班将达210架次，其中来自中国的包机直航航线共有14条，此外还破格允许来自中国的一队拥有80辆车组成拥有300人规模的车队前来清迈欢度宋干节。

酒店预定方面，截止目前预订率接近90%。游客人数方面预计较去年新增5-10%，其中泰国人占70%，外国游客占30%。冰娜说，此次从中国前来欢度宋干节的中国车队不包括酒店住宿支出在内的行程最低消费支出在人均4000人民币，约合20000泰铢。如果算上住宿消费支出预计整个行程支出可能达到7000-8000人民币之间。