协会警告：直销商品“水很深” 投资需谨慎

泰国中华日报4月13日报道 针对宋干节期间发生的“日本游骗局事件”泰国直销协会发布警告称，谨慎选择直销投资和直销产品，同时建议确认无误后再下单。

针对近日发生在素万那普国际机场的“万铢日本游骗局事件”，泰国直销协会主席素差哒女士警告，慎重选择直销产品和投资前必须在确认无误后再做出决定，并重申“直销市场水不浅，投资当谨慎。”

事件是由本月11日发生在素万那普国际机场一个千人被骗赴日旅游团滞留机场而引起。他们在购买某直销保健产品后被告知将获得了一个能在宋干节期间赴日旅游的绝佳机会。最后他们被告知此为虚假旅游团，没有赴日旅游这个团。

素差哒女士提醒广大消费者在选择直销产品和投资产品时，三思而后行，在确认无误后再下单，避免发生不必要的麻烦和投资损失。同时提出以下预防措施，1、从各个方面确认直销公司的真实性。2、通过直销协会核实直销公司的真伪。3、通过消费者权益保护局核实该公司真伪。4、通过对直销公司投资回报广告进行分析评估。

她说，直销公司承诺的投资回报一半不超过利润的50%。除了需要拥有清晰的产品外，会员还必须是该产品的真实使用者。投资回报的前提必须是会员对产品的有效性和真实性不存在疑惑。

总之，投资直销产品必须谨慎挑选，下单前必须再三确认无误后。