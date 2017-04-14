泰内阁通过修订财政预算移转条例法案收回近120亿闲置预算

泰国中华日报4月14日报道 泰国内阁11日例会讨论并通过一项旨在提升政府财政支出预算使用效率的法案。根据内阁通过的财政预算移转法案修订条例，闲置在国资企业、公务及政府部门的投资预算将被财政全部收回并用于重新统筹安排。预计财政能回收近120亿泰铢的处于闲置状态的预算。

泰国内阁11日例会通过修订财政预算移转法案的决定，充分展现了政府改善财政预算使用效率的决心。新修订的预算法案将为闲置于国资企业、公务及政府部门的预算的重新利用提供了可能，这也是政府在提升政府预算使用效率迈出的重要一步。

内阁发言人库萨说，内阁讨论后决定，凡是在3月31日前仍未被支出完毕的闲置于国资企业、公务及政府部门的预算都将被财政部回收作为中央预算并进行重新统筹安排。比如用于紧急状态预算储备金或是年度中央预算，预计目前闲置于政府公务部门和国资企业的仍未被动用的预算总额约为118亿6650万泰铢。

他说，被财政部收回投资预算的原单位和部门仍有再次申请该预算二次划拨的可能，前提时根据项目进度提供收据证明文件和材料后。同时规定原单位的预算拨款二次申请必须在6月30日前申报方才有效。

此外，对于已经达成采购协议的项目，原单位可继续推进项目签约工作，而预算划拨截止时间则可适当延长至4月28日前，预计这部分项目预算金额约为20.24亿泰铢。