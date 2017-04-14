这场械斗，需要的不是“达康书记”

澎湃新闻 社论

“山水集团”用武力接管企业的事，不仅发生在电视剧《人民的名义》里，还发生在现实中。

4月8日，上市公司“山水水泥”对其唯一经营实体——山水集团位于济南市的办公楼发起了一场“收回运动”。这场“收回运动”最终发展成为600人的“械斗”，甚至动用了装载机“作战”，公司董事被限制自由超过2小时。最后，当地出动近千名警力，情况才被控制。

如今，“防守方”山水集团则在事后发文表彰“械斗事件”执勤人员，给予13人每人5万元-10万元奖励。

因为“山水集团”与热播电视剧《人民的名义》“撞名”，而且桥段高度雷同，很多网友在澎湃的报道下调侃：呼叫李达康书记！活捉高小琴！

事实上，公司管理权争夺，闹到这步田地，需要的是法治，而不是“霸道总裁李达康”！

“窃钩者诛”，街头小混混打群架，可被警方定性为“集体斗殴”，绳之以法。何以山水集团600人的械斗，耗费公安千名警力，造成恶劣社会影响，却不见当地进行刑事追究，反而公司“论功行赏”起来？

山水水泥股权争夺战的双方是：持股大股东河南天瑞集团，和以原山水集团副董事长宓敬田为代表的管理层和持股员工。双方在2015年驱逐原实际控制人张才奎父子，后因配股方案等事闹掰。

面对争端，直接诉诸暴力，搞物理占领、身体强制，不啻于蛮荒丛林。而现在是法治时代，经济纠纷应该，也必须通过法治渠道来解决。要斗争，应该在法庭上。

从法治的原则推断，谁占领办公楼不应影响最终的利益分配。但实际上，双方都不惜一切追求实际占领，反映出两个层面的问题：一、公司治理有严重问题；二、司法权威不彰。这才导致冲突双方弃公力而择私力，相信“先到先得”。

山水水泥“械斗事件”曝光了中国市场经济的落后一面。双方各执一词，但不管是第一大股东实际控制董事会，还是“内部人控制”，都需要通过司法渠道定分止争。经济纠纷绝不允许搞“械斗”。

这场闹剧因为法治缺乏硬度，争执双方相信拳头，相信“霸道”而不是法律；且事后也没有受法律的惩戒。“山水集团”之争的解决之道，当然是重彰法治的权威，而不是让“达康书记”用“霸道总裁”的手段解决问题，这解决不了问题，只会酝酿更多的冲突——戏里戏外一个道理。

【更多新闻解读，微信添加公众账号“今日话题”收听】