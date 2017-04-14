正视“7岁上警校”背后的窝案问题

吴元中 时评作者

4月6日，河南省公安厅发布《关于邱海山等人严重违纪违法问题的情况通报》，通报了该省鹿邑县公安局原党委委员、政治处主任邱海山伙同民警刘萍、鹿邑县人社局公务员管理股原股长张季梅等人，在办理毕业生分配、干部调动、公务员登记和入警申报过程中徇私舞弊、滥用职权、贪污、受贿以及该局130多名民警长期不上班、吃空饷等问题。

其中，邱海山除了为女儿办理6个虚假户口和身份信息外，还通过篡改档案年龄等手段，实现了“7岁上警校、10岁当公安、长期领工资”目的。张季梅通过篡改年龄、伪造毕业生分配手续、文书、证明材料等手段，将正在上中学的儿子从淮阳县检察院“空转”到鹿邑县公安局，变身为国家干部。

一个小小的县公安局一共能有多少民警，竟然有130多人长期不上班、吃空饷，甚至有人还在企业任职、领取报酬。除了该局的管理混乱让人震惊，还如通报分析的那样，暴露出当地有关职能部门相关人员相互勾连、共同造假、共同利用权力谋取私利等问题。也正是这种多部门、多系统、链条式的造假、滥用职权，才使得多名“假干部”凭着“假年龄、假学历、假履历”一路畅通地谋取到公务员身份、政法编制、财政工资、甚至民警身份。

事实上，违规进人、提拔、吃空饷等事件背后存在多人共同勾结、狼狈为奸甚至窝案问题，是人所共知的事情，只不过在那么多事件中都为了掩人耳目没有认真追责罢了。因为，这种事情根本就是一个人无法办成的。不管贵为公安局党委委员还是其他领导，办理虚假户口必须通过户籍警甚至派出所领导出面，办7岁上警校的假档案必须要伪造中学学习档案、入学试卷、录取手续、警校学习档案等材料，10岁当公安更需要组织、人事、编制等手续，只要任何一个环节、任何一名责任人尽责，违规进人的企图就无法得逞。

与贪污受贿具有秘密性、别人难以知情不同，违规进人必须由相关部门或关口的人员共同配合，或者共同渎职，相关人员的责任是推卸不了的。也只有“拔出萝卜”后顺藤摸瓜，根据各个关口各位责任人在违规进人、违法变身民警、国家干部过程中所起的具体作用进行认真追责，才会使人负责，避免违法乱纪事件的发生。相反，像许多曝光的事件那样，“拔出萝卜”后对那么多的“泥”置之不理，仅仅对主要责任人一人追责，甚至只给个象征性的警告了事，就使得滥用职权成为没有任何风险的事情，也就必然导致“10岁当公安”、把上中学的儿子从检察院“空转”到公安局等通过各种手段违法进人、占编制、伪造国家干部、人民警察身份等乱象层出不穷。

目前，邱海山、张季梅等3名涉案人员被移送检察机关依法追究刑事责任；鹿邑县公安局原政治处民警张晓耀等29名违纪人员也分别受到党政纪处分。还望再曝光、查出违法进人与其他违法乱纪事件后，都能像该事件这样认真追责，不要掩耳盗铃，对那么多“协助者”视而不见。

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