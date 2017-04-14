百事可乐拍轻佻广告，无异于拿强拆开玩笑

朱玉 时评作者

百事的这则营销广告是在消解严肃，扭曲黑人运动残酷的真相，是对黑人运动的亵渎。

近日，百事可乐最新拍摄的一条广告引发争议。广告情节比较简单，在一场街头抗争现场，一名白人女孩加入游行队伍，并走出人群，靠近防暴警察，将一瓶百事可乐递到防暴警察手中，对方顺手接过，拉开罐头喝了起来。这一行为被描述成某种胜利与和解，运动现场顿时一片欢呼。

许多人初看这个视频时，将其解读成商业公司的某种政治情怀，是支持民众的权利运动。但有更多人强烈质疑，尽管这条模仿黑人平权运动现场的广告是在支持权利运动，但拍得太戏谑了。

是的，有些价值永远不可轻佻。

再细看视频，一场充满对抗氛围的街头示威活动，被过滤成一场街头狂欢派对的样子。这没有半点黑人平权运动的影子。

黑人平权运动的残酷，在美国人的印象中，并不是什么遥远的事情。视频模仿的黑人运动情节即发生在2016年，一名黑人运动示威者被捕前一刻的情景，主角是一名美国黑人女子，在两起警察枪杀黑人的争议事件后，这位28岁的妈妈因为担心自己孩子遭遇同样待遇，愤然走上了街头。

在2016年的某段时间，这张照片一度成为世界“网红”。画面中，一位身穿灰色长裙的黑皮肤女子，面对全副武装的三名警察，岿然屹立，警察冲锋惯性制造的气流，让女子的长裙向后飞扬。女子表情平静，就像一尊黑色皮肤的自由女神像。

不是说，政治不能有娱乐精神，只是当进入一些领域，笑声就应该停止。对黑人运动的轻佻化处理，触犯众怒，只是一个观念正常社会的正常反应。黑人平权运动的历史就是一部血泪史，美国黑人运动之父马丁·路德·金被刺杀，南非的反种族歧视领袖曼德拉坐牢的时间则达到27年。在黑人运动的血泪史中，这还只是荦荦大者，还有那些在社会的制度性歧视下遭受深重苦难的无数无名者。

克制欢愉并非是对罪恶的不宽恕，保持严肃，只是为了起码的尊重。百事可乐拍视频戏谑化黑人运动，千夫所指，同样，如果在中国，拿强拆来开玩笑，也不会被国人原谅。

戏谑可以驱散痛苦，戏谑也会消解严肃；笑声可以制造欢乐，笑声也会扭曲真实。百事的这则营销广告即是在消解严肃，扭曲黑人运动残酷的真相，是对黑人运动的亵渎。

面对美联航的过分暴力和百事广告的戏谑，美国公众表现出了同一种东西，就是对正确价值观的吹毛求疵，对人性尊严受辱后的“歇斯底里”，这是一种精神上的洁癖。

精神干净，才有生命的体面。

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