《中朝友好互助条约》快到期 谨防美韩趁机拱卒

近日，美国武力打击叙利亚让外界对朝鲜半岛局势充满担忧，再加上美国卡尔文森号航母打击群突然重返半岛海域，更是让东北亚局势充满不确定性。长期以来，外界一直认为中国在对朝鲜政府发挥着影响力，事实上果真如此吗？

海外网国是纵横写作组学者千里岩从《中朝友好互助条约》切入，分析中国未来几年如何应对东北亚变局。

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自2016年以来，因为朝鲜不断进行核试验和弹道导弹试验，朝鲜半岛长期处于高度紧张状态。美国更是利用韩国的安全恐惧所产生的不理性情绪，趁机将自己全球反导体系的触角——“萨德”伸入韩国。这种举动在一定程度上消解了中国的战略核威慑力量的作用，对中国的战略利益构成了损害。

条约

朝韩两国的种种不理性举动显然让半岛局势处于紧张之中，中国作为其邻国，无论是从历史传统和条约法律义务出发，还是从安全和地缘战略上的利益相关角度来看，都不可能置身事外。长期以来中国本着睦邻友好原则，为了缓和局势做出了许多努力。但是美韩始终不肯放弃最终颠覆朝鲜的战略目的，而朝鲜也对于自己的战略利益认识不清抱有过多不切实际的想法，这两方面因素使得中国的努力效果不彰。

中朝之间因为历史传统和地缘战略的考虑，在1961年签订了《中朝友好互助条约》，有效期为20年，如一方要求修改或终止，须在期满前半年内向对方提出，否则《条约》自动延长二十年。这一条约确定了双方的义务和进行合作的基本方向，经过1981年和2001年两次自动延长，下一次期满是2021年。这个《条约》在过去的50多年里有效确保了半岛地区乃至东北亚地区的稳定，其价值和作用是非常显著的。

但是，在以颠覆朝鲜为最终战略目标的美韩同盟看来，这个《条约》是妨碍其达成目的的一个重要障碍。朝核问题发酵以来，美韩不但漠视其颠覆朝鲜的举动会如何刺激朝鲜，反而试图以此为借口将朝鲜“非核化”的包袱推给中国，完全不顾中朝双方在条约义务上的平等地位这一事实，不断要求中国“管教朝鲜”。

应当承认，近些年朝鲜与中国之间的分歧也确实越来越明显，因此国内出现一些声音认为这个《条约》其实让朝鲜绑架了中国，使得我们在应对半岛问题上出现被动。但是如果考虑到中朝关系中除了历史传统造就的友好关系之外，这个《条约》的存在是中国对朝鲜保持影响力重要“把手”和维护自身在这一地区的利益的法理基础，因此轻言放弃《条约》，既是对历史的不负责任也是现实中不明智的做法。

挑战

本月8日美国国防部声称，因为朝鲜近日再次出现试射中程弹道导弹等挑衅举动，因此命令原本已经按照计划前往澳大利亚访问的卡尔文森号航母打击群，从新加坡掉头再次北上前往朝鲜半岛附近海域，执行对朝“威慑”任务。同时西方媒体大造舆论纷纷“暗示”（造谣？——编者）中美元首会晤期间，已经就“解决朝鲜问题”达成某种一致。

其实前几天中美两国元首“海湖庄园会晤”进行的商谈比较顺利，双方不仅仅表达了未来在世界范围内各个领域进行合作的意愿，更是一致同意建立两国之间的“危机管控”机制。对于一个崛起成为世界第二大经济体的中国和世界头号强国美国，如何相处是目前最直接的问题，因为两国各自的特点不仅现阶段存在着利益分歧，未来同样可能出现种种摩擦。如何确保两国能够以谈判和对话的方式协调战略利益，不让种种摩擦和分歧升级为对抗和冲突，对于维护世界稳定和两国的发展建设都是十分必要的。仅仅从这一点说来，此次会谈的成果可以称得上是“丰硕”。

但是仅仅是中美之间降低发生冲突和摩擦，显然远远不够，中国如果不能主动采取运筹手段消解周边存在的热点和潜在热点，那么未来还是难免限于在“危机管控”框架下疲于奔命的境地。

我们必须注意到，也就在“海湖庄园会晤”同时，美国政府越过了坚守数年的底线，继向叙利亚正式派出地面部队之后，又以真伪莫辨的“化武袭击”做理由，对巴沙尔政府军发动了一轮巡航导弹攻击。这种一反前一届奥巴马政府谨慎使用武力的态度，无疑让世人对卡尔文森号急忙重返东亚的意图发生了种种猜测。

不过基于种种因素，目前朝鲜半岛立即燃起战火的可能并不大，个中原因已经有诸多讨论，此处不再赘述。只是即便这次不会立即发生战争，绝不意味着半岛问题继续以现在的轨道运行下去还会平安无事，那样战争早晚有一天会以更加惨烈的形式到来。

未来

东北亚的局势之所以能够发展到如此风云波诡的地步，却有没有燃起战火，一方面是由于中国保持了足够的战略“定力”，另一方面我们也要看到在未来外交和安全战略上采取更多积极主动努力的必要性。

考虑到这次韩国引入“萨德”系统，在中国的舆论场能够引发一场颇有规模的争议，我们有理由认为韩国在华的“软实力”投射确实达到了相当水平。在《条约》下次期满之前，美韩很可能会为了废除这个《条约》再次以同样的方式，发动一次“软实力”攻势。当然仅仅是凭借“软实力”是不可能成事的，必须有“硬”举措进行呼应。只有外部的“硬”举措再次出现危害中国战略利益的情况下，才可能让中国国内部分群体对其“软实力”攻势产生呼应。所以美韩在未来的4年之中，很可能再次以类似于部署“萨德”系统的举动作为其“硬”举措，对华进行一次战略威逼。

当然了，我们不必担心中国的战略决策者集体会接受这种“威逼”，轻言放弃《条约》。那样就注定了中国会被“挤出”朝鲜半岛，难以确保在此事情上的发言权，与中国相关的利益自然无法得到维护。而忽视美韩的“软实力”投射，显然只会使中国舆论场的分裂恶化，使得中国未来执政成本进一步上升，这也是不可取的。

在此基础上我们必须警惕，如果美韩抱着“即使废约不成，也能再次以‘拱卒’的模式对中国进行战略围堵和挤压”的目的，有可能再次做出若干损害中国利益的行为。如果没有及早准备措施，很可能面对一个美韩的“威逼”目的没有达到，但是“拱卒”再次成功的苦果。

中朝之间未来如何协调解决分歧重新确定共识，甚至是否修订《条约》，这必须是单纯取决于中朝两国各自独立进行的利益判断，不能轻易被美韩种种举动所干扰。中美、中韩之间未来关系如何，确实可以构成中国对于自身战略利益的判断依据。不过这与中朝之间在2020年再次确定《条约》是否继续存在或者变更，必须是两个维度的事情。

距离2020年还有三年时间，美韩采取类似的把戏恐怕也已经为期不远。为了确保中国能够以自己的判断为依据，真正最大程度的确保半岛方向的中国利益不受到损害，我们当及早对此进行分析和评估预做准备，争取以主动的姿态消解这种图谋。从这个角度上说，“萨德”系统现在入韩给我们上了不错的一课，我们也该学到点什么。

（千里岩，海外网专栏作者）

来源：海外网