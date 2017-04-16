泰国酒店、零售业正响应政府政策，增加“退休返聘”人员比例

泰国中华日报4月16日报道 韬睿惠悦泰国(Towers Watson)释出的研究报告显示，泰国酒店、零售等服务性行业正迎合政府返聘60岁以上老年人再就业可申请最高2倍减税的政策增加老年人员工比例。

韬睿惠悦泰国(Towers Watson)董事经理披帕吉小姐指出，目前已经看到部分服务性较强的酒店、零售等企业增加了年龄在60周岁以上老年人的员工比例。他们正在用实际行动迎合政府返聘退休人员减税2倍的优惠政策。

按照政府返聘退休人员政策规定，企业返聘年龄60周岁以上退休人员将能够申请至多2倍的薪资支出退税金额，其中返聘人员薪资最高不得超过15000泰铢。

作为经验要求较强的服务性企业来说，返聘具有经营丰富的老年人会是是一个不错的选择。一方面能够减少新员工的培训支出，更重要的是还能在年末上报企业税时申请至多2倍的该员工的薪资支出退税。对于企业来说还能在一定程度上优化财务结构。

报告还指出，对于服务性较强的企业来说，应该建立新老员工业务技能培训良性循环机制，让退休的老员工培训年轻和新员工并让他们掌握全面的业务技能知识，从而胜任更重要的岗位进而提升企业服务质量和品质。因为在泰国用工市场，退休老员工不大喜欢向年轻员工传授业务经验和技能知识。这在一定程度上制约了员工的发展，同时还可能对企业服务质量发生降级的风险。

总之，在泰国即将迈入老年化社会的当下，必须建立更好的用工机制，实现企业新老员工的良性循环，同时改善高龄员工的福利待遇以及退休后的福利待遇等。