韩国免税店3月份销售额骤减19% 即将跌破1万亿韩元

【环球网综合报道】韩国免税业界业绩出现大幅下降。据韩国关税厅16日消息，3月份韩国国内免税店总销售额为1.0593万亿韩元，较上月减少18.8%。

韩国《亚洲经济》4月16日报道称，值得注意的是，今年1月韩国免税店销售总额为1.1488万亿韩元，2月为1.3050万亿韩元。自3月15日韩国团体游商品在中国各大旅游社下架后，当月访韩的中国团体游客明显减少，没有出手阔绰的中国游客的光顾，免税店业绩也是直线下滑，即将跌落1万亿韩元(约合人民币60亿)。业界预测称，4月之后的业绩可能会更加恶化。

今年第一季度(1-3月)韩国国内免税店的总销售规模为3.5131万亿韩元，较去年同期(2.7376万亿韩元)增加28.3%。其中，访问免税店的外国人占比37.7%，人均消费额为496美元，消费能力远高于韩国人(人均消费额为104美元)。

相关数据显示，上月中旬之后，主要免税店的销售额较之前减少30%-40%。尤其是对中国游客依存度较高的首尔市内免税店，业绩令人堪忧。

为填补中国游客的空缺，不少免税店开始改变经营战略，大力吸引本国人，开拓多元化市场，寻求新的突破口。与此同时，免税业界也纷纷提出废除本国人免税品购买额度限制、将免税店经营权延长至10年、减免仁川机场免税店的租赁费等要求。

此外，去年12月获得免税店经营权的新世界和现代百货等相关负责人表示：“按照之前规定，免税店将在今年12月开门营业，但就目前情况来看，正式营业的日期很可能会延后。”