取消二手车限迁政策落地情况不乐观 三部委将督查

央广网北京4月17日消息(记者杨博宇)据中国之声《新闻纵横》报道，去年3月，国务院办公厅印发《关于促进二手车便利交易的若干意见》，要求各地2016年5月底前取消限制二手车迁入政策，但此后各地却迟迟难以落实。今年3月，商务部等三部委正式发出《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》，再度提出各地应加快取消二手车限迁政策。要求各地在今年4月14号之前，将取消二手车限迁政策的落实情况进行上报。对进展缓慢的地区，三部委将提请国务院适时开展实地督查。面对这一取消二手车限迁的又一时间节点，各地限迁政策是否有所松动？

今年3月，记者走访位于北京南四环的北京市旧机动车交易市场，多位二手车商户表示，近两年由于周边省市纷纷出台限迁政策，二手车销路受到不小的影响。时隔近一个月，记者再次来花乡二手车市场，一位二手车经销商坦言，虽然注意到商务部等三部委此前联合发函，进一步推动各地取消二手车限迁政策的落地，但现实情况并不乐观，能够接收国四以下二手车的地方依然很少。

根据去年三月国务院办公厅发布的《关于促进二手车便利交易的若干意见》要求，各地人民政府要严格执行《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》，不得制定实施限制二手车迁入政策。符合国家在用机动车排放和安全标准，在环保定期检验有效期和年检有效期内的二手车均可办理迁入手续，国家鼓励淘汰和要求淘汰的相关车辆及国家明确的大气污染防治重点区域有特殊要求的除外。已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在2016年5月底前予以取消。

这也就意味着，除了京津冀、长三角、珠三角等国家明确的大气污染防治重点区域，以及国家要求淘汰的黄标车以外，各地不得对环保检验合格的车辆设定限制迁入措施。

取消二手车限迁

代办机构：不乐观

在某二手车网站，记者找到一辆北京号牌的国三排放轿车，以外迁为由咨询了客服，客服表示这辆车想要外迁，可能性不大。

而记者咨询多家北京二手车外迁代办机构均表示，国三车想外迁，只有内蒙、甘肃等个别城市可以接收。

今年3月16日，商务部、公安部、环境保护部发出《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》，要求各地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江除外)在2017年4月14日前将取消二手车限迁政策落实情况上报。并将根据各地上报情况对取消二手车限迁政策进展缓慢的地区，提请国务院适时开展实地督查，并向社会公开各项工作进展。

多地车管所：还是执行旧规定

如今4月14日的上报期限已过，记者咨询山东、辽宁、山西、内蒙古等多地车管所却发现，取消限迁落实情况依然不容乐观。

潍坊车管所：国三车我们这边不接收的，最低的是国四。

记者：那年限有要求吗？

潍坊：如果是进口车要08年以后的，国产车没有要求。国四就行。

记者：前段时间不是说马上要取消这个限迁了吗？

潍坊车管所：没有我们这边没有取消啊。

葫芦岛车管所：国三迁不了，必须得国四以上的。

记者：必须得是国四是吧？

葫芦岛车管所：国四、国四以上。

记者：不是说取消那个限制了吗？

葫芦岛车管所：现在我们没有接到任何文件，所以执行的还是旧的。

关于取消二手车限迁，其实相关部门并非第一次督促各地“解禁”，但各地的推进并不顺利。去年“国八条”出台后，二手车曾掀起一波解限接力赛，广东省12市、贵州、四川、新疆伊犁、甘肃兰州、辽宁大连、抚顺等省市相继解除限迁，但直至今年3月，大部分城市依旧按兵不动。发文取消“限迁”政策的省市，在实操中仍限制国四排放以下的二手车流通。此次三部委联合发函，不仅给出政策执行的“最后期限”，而且明确表示未来将对“有令不行、有禁不止”的地区开展实地督察。然而，为何还是有地区顶着不办呢？此次，三部委联合下达的“最后通牒”又是否能改变现状？

二手车平台：如果限迁政策破冰 资源将被盘活

国内大型二手车线上拍卖平台“天天拍车”副总裁张延伟认为，如果取消二手车限迁能够在全国落地，将促进二手车乃至整个汽车市场的发展。“如果解除限迁，二手车全国大流通。这不仅能提高二手车的交易效率，促进二手车市场的发展，在一定程度上还能刺激新车的消费。第二如果流通环境改变了，二手车的价值也会适度回归。如果限迁政策破冰，一些车况尚可但排放标准较低的二手车辆价格肯定上浮。第三如果取消二手车限迁，能够盘活全国二手车资源，减少被迫报废车辆，降低资源的浪费。”

中国汽车流通协会调查显示，过去的一年，陆续有地方政府放开限迁，但也有个别地区在放开二手车限迁之后收紧。中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，在二手车交易完全放开的7个省份交易量每个月都保持正增长，2016年10月整体的同比增长率甚至达到23%。根据掌握的情况，目前全国只有二十几个城市放开了限迁，大概有十八个省或者直辖市出台了关于响应国务院13号文件的一些文件，但是有的在文件里就明确指出，要限国四，有的虽然没有明确指出限国几，但是实际过程中还是按国四处理，所以现在情况还不是十分乐观。

在罗磊看来，二手车限迁政策严重影响到二手车市场的活力，而全国二手车大流通无法打通循环，长此下去也会影响新车的销售。随着取消二手车限迁政策的不断推进，势必为二手车市场的长远发展提供助力。假如打开限迁以后市场保有量的析出比能够提高到2011年左右的水平，达到7%，可能今年就会新增300万辆左右的二手车交易，毫无疑问新增的交易，必定会带动300万辆左右的新车的销售，对整个的汽车产业，形成一个完整的闭环。罗磊乐观地认为，整个限制全打开的话，可能会有比较好的市场表现。