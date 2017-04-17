五一假期出境游预订量增长近2倍 泰国等最热

“芳菲歇去何须恨，夏木阴阴正可人。”虽然距五一小长假还有半个月，但旅游产品已迎来预订高峰。日前，记者从多家旅行社了解到，截至4月13日，五一假期前后出境游线路预订已进入收官阶段，欧美、澳新等热门长线游线路基本告罄，短线如东南亚、日本等预订也已超过七成。据驴妈妈旅游网数据显示，该平台五一出境游人次为去年同期的2.8倍，亲子游、邮轮游增长较为显著。出境游方向上仍以日本、东南亚、欧美等为主，出游天数上选择5-7天的游客占比较高。

日本、泰国、菲律宾最收欢迎

五一出境游最爱去哪玩？驴妈妈数据显示，日本、泰国、菲律宾、印尼、美国、越南、新加坡、马来西亚、马尔代夫、希腊位列本次节假日热门出境游目的地榜单前十。

其中，东南亚得益于丰富的海岛度假资源，以及签证免签、中国-东盟旅游合作年等政策利好推动，相关路线格外热门。日本方向，本州、京都、东京城市观光游、冲绳海滨度假、购物游等经典线路基础上，邮轮游火热更起到锦上添花的作用。短线出境游人次占到五一出境游总人次的六成以上。其中，短线亲子出境游同比增长5倍，表现尤为亮眼。

在热门线路选择上，邮轮游、中高端主题线路预订人次增长较快。数据显示，邮轮游人次同比去年增长6倍，继春节、清明等假期后，增速继续领跑细分市场，成为全民度假潮流方式。同时，含有世界著名自然遗产、国际名校的线路也格外受欢迎。感受大自然造化的魅力，浸淫于文化的熏陶，不少白领五一选择在旅游中充电、提升自我。驴妈妈工作人员告诉记者，其平台上该类线路同比增长163%。其中含黄石国家公园、羚羊峡谷的美国游产品，含牛津剑桥名校、大英博物馆等景区的英国线路尤为火爆。

精打细算，小长假出境游价不高

近年来，小长假出游已成为国人生活的标配。五一无需像清明那样特意安排返乡扫墓，通过3+X拼假组合，对多数人而言时间更为充裕，出境游预订出现井喷。据驴妈妈数据显示，五一小长假多数游客出游天数为5-7天，选择节前3天拼假的约为三成。上海、北京、苏州、广州、杭州、深圳、武汉、常州、南京、合肥位居热门客源地前十。

除了时间相对充裕，性价比高也是五一出游的重要原因。四、五月为每年出游淡季，五一出境游价格与平日并无较大变化。少数经典线路虽有10%增幅，但在旅行社优惠下性价比依然相当可观。

针对五一小长假出境游火热现象，驴妈妈CEO王小松也特别提醒，近日来海外安全事故多发，出行中需特别注意人身财产安全。此外，为满足国内游客文化旅游的深度需求，驴妈妈也加大了创新力度，推出一系列文化类定制套餐，如“重走丝绸之路·伊朗摄影之旅”、“泰国曼谷·走进神奇年轻态健康之旅”、“如‘英’随行—英伦私立寄宿学校夏令营”等。

来源：人民网